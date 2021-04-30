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Öztunç’tan Afşin’deki santrale 1100 kilometre uzaktan kömür getirilmesine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne 1100 kilometre uzaktaki Manisa’nın Soma ilçesinden kömür getirilmesine sert tepki gösterdi.

Öztunç’tan Afşin’deki santrale 1100 kilometre uzaktan kömür getirilmesine tepki

Öztunç’tan Afşin’deki santrale 1100 kilometre uzaktan kömür getirilmesine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne 1100 kilometre uzaktaki Manisa’nın Soma ilçesinden kömür getirilmesine sert tepki gösterdi.

30 Nisan 2021 Cuma 11:53
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne 1100 kilometre uzaktaki Manisa’nın Soma ilçesinden kömür getirilmesine sert tepki gösterdi.

Türkiye’nin en büyük termik santrali olma unvanını elinde bulunduran Afşin-Elbistan A Termik Santrali, kömürü olmadığı için 15 Ocak’tan bu yana üretim yapamıyor. Dev enerji tesisine Manisa’nın Soma ilçesinden B Termik’e yüksek kalorili kömür sevkiyatına başlandı. Tırlarla 1100 kilometreden getirilen kömürler, santralin stok sahasında depolanıyor. Taşınacak kömürün toplam miktarına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Elbistan ve Afşin ilçelerinin sınavı bitmiyor. Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde kömürle ilgili sıkıntı yaşanıyor. A Santrali’nin sahasında kömürle ilgili sıkıntı nedeniyle B Termik’e 1100 kilometre öteden kömür getiriliyor. Elbistan’a, Afşin’e, 1100 kilometre ötedeki Soma’dan kömür getiriliyor. Bu nakliyede kimi zengin etmeye çalışıyorsunuz? Kime peşkeş çekiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

 

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