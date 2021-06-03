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Öztunç’tan Bakana, “uyan da balığa gidelim”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, hükümeti, deniz salyası sorunuyla karşı karşıya kalan Marmara Denizi'yle ilgili zamanında harekete geçmemekle suçladı.

Öztunç’tan Bakana, “uyan da balığa gidelim”

Öztunç’tan Bakana, “uyan da balığa gidelim”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, hükümeti, deniz salyası sorunuyla karşı karşıya kalan Marmara Denizi'yle ilgili zamanında harekete geçmemekle suçladı.

03 Haziran 2021 Perşembe 10:36
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, hükümeti, 'deniz salyası sorunuyla karşı karşıya kalan Marmara Denizi'yle ilgili zamanında harekete geçmemekle' suçladı ve Murat Kurum için şunları söyledi:

“Şimdi bu hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir çalışma yapacakmış. Günaydın Sayın Bakan günaydın. Uyan da balığa gidelim. Ama Marmara Denizi’nde balık kalmadı. Bugüne kadar hiçbir çalışma yapmadılar"

Tekirdağ'da çevre kirliliği ile ilgili yerinde incelemeler yapan CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, deniz sallası sorunuyla karşı karşıya kalan Marmara denizi ve kirlilik kaynakları konusunda açıklamalarda bulundu.

Öztunç şunları şöyledi:

“Bir süredir ekranlarda izliyorsunuz. Deniz salyası, Marmara Denizinde ciddi sorun oldu ve ciddi problemler yaşatıyor. Pek çok sebebi var bunun. Birincisi küresel ısınma, deniz suyunun sıcaklığının fazla olması. Bir başka sebep, kirlilik. Atıklardan kaynaklı kirlilik. Ergene'den kaynaklı kirlilik. Ergene nehrinin deşarj meselesi, maalesef Marmara denizinde bu tablo yaşanıyor. Bir bardak düşünün ağzına kadar dolu, bir damla su geliyor ve bardak taşıyor. Marmara Denizi’nde durum bu. Bu konuda yıllardır uyarılarda bulunuluyor. Maalesef AK Parti hükumeti hiç umursamadı. Hiç ciddiye almadı. Geldiğimiz noktada bu görüntülerle karşı karşıyayız. Şimdi bu hafta çevre ve şehircilik bakanlığı bir çalışma yapacakmış. Günaydın sayın bakan günaydın. Uyan da balığa gidelim. Ama Marmara Denizi’nde balık kalmadı. Bugüne kadar hiçbir çalışma yapmadılar. Hiç umursamadılar. Marmara Denizi bitme noktasına geldi. Eyvah ne yaparız diye feryat ediyorlar. İnşallah bu saatten sonra kalıcı tedbirler alırlar. Pek inanmıyorum kalıcı tedbir alacaklarına.”

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