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Sağlık Bakanı Koca Kahramanmaraş’a müjde verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret için gittiği Adana’da Kahramanmaraş’a yapılacak sağlık yatırımları hakkında konuştu.

Sağlık Bakanı Koca Kahramanmaraş’a müjde verdi

Sağlık Bakanı Koca Kahramanmaraş’a müjde verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret için gittiği Adana’da Kahramanmaraş’a yapılacak sağlık yatırımları hakkında konuştu.

10 Ekim 2020 Cumartesi 10:46
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'da koronavirüsle mücadele kapsamında yaşanan gelişmeleri açıkladı.

Konuşmasında Kahramanmaraş’a yapılması planlanan sağlık yatırımlarını da anlatan Koca, “300 yataklı Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin inşaatına başlıyoruz.

125 yataklı Pazarcık Devlet Hastanesi’ni ise 2021 yılında tamamlayacağız. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ve Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ni bu yıl açacağız.

Afşin Devlet Hastanesi proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere ve en kısa süre içerisinde inşaatına başlamak istiyoruz. Yörük Selim Devlet Hastanesi’ni ise yenilemek üzere 2021 yatırım programına teklif ediyoruz” diye konuştu.

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