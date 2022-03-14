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Seçim kanunu teklifi TBMM'de! Baraj düşürülüyor

AK Parti ve MHP'nin 15 maddelik Seçim Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek.

Seçim kanunu teklifi TBMM'de! Baraj düşürülüyor

Seçim kanunu teklifi TBMM'de! Baraj düşürülüyor

AK Parti ve MHP'nin 15 maddelik Seçim Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu. Teklife göre, seçim barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşürülecek.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:41
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AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı seçim kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız hazırlanan Seçim Kanunu Teklifi hakkında açıklamalarda bulunuyor. Düzenlemeye göre, partilerin seçimden 6 ay önce en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Bu maddeyle milletvekili transferlerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

Hayati Yazıcı, açıklamasında şunları söyledi:

15 maddeden oluşan çalışmamızı maddeler kısmında özetleyeceğim. Bu 15 maddenin 2 maddesi 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunu ile ilgili. 1 maddesi 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ile ilgili. 9 maddesi 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri ile ilgili kananunla ilgili. 1 maddesi 2972 sayılı mahalli idareler kanunu ile ilgili.

Teklifimizin 1. maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke seçim barajını 7'ye indirilmesini teklif ediyoruz.

2. maddesi ile 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. Bu maddenin son fıkrasını yürürlükten kaldırıp şu maddenin yer almasını öneriyoruz; İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınarak bu maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır.

Teklifin 3. maddesi ile 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 36. maddesinde düzenleme siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması koşulunu madde metninden çıkarıyoruz. Bir fıkra ekliyoruz, siyasi partilerin takip eden her seçime girerken bu maddede öngörülen örgütlenme oranında kongre işlemlerini yapmış olmalarını aranmasını bir defa en azından tölere ederek öngörmüş bulunuyoruz.

Teklifin 4. maddesi ile benzer düzenleme 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkındaki kanunda yer alıyor. O düzenlemeyi de buna uygun hale getiriyoruz.

5. madde ile 298 sayılı kanunun 15. maddesinde düzenlenen il seçim kuruluna ilişkin yeni bir düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yedek üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasında adli yargı, adalet komisyonunca kura çekmek suretiyle belirlenmesine ilişkin bir düzenlemeye gidiyoruz. Birinci sınıfa ayrılmış hakim yoksa bu defa kıdem esasına göre bu işlemi adalet komisyonunu icra edeceğine ilişkin düzenleme getiriyoruz.

Teklifin 6. maddesi ile benzer düzenlemeyi ilçe seçim kurulları için öneriyoruz.

Teklifin 7. maddesi ile 298 sayılı kanunun 23. maddesinde bir fıkra eklemesi öneriyoruz. Sandık kuruluna üye bildirme hakkı bulunan bir parti oluru olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremez. Böyle uygulamalar var uygulamadan doğan sorunu bu düzenleme önerisi ile giderilmesini teklif etmiş bulunuyoruz.

8. madde ile 298 sayılı kanunun 33. maddesine bir fıkra eklenmesini öneriyoruz. 2972 sayılı mahalli idareler ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında kanun uyarınca yapılacak seçimlerde birinci fıkra gereğince yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü güncelleme işlemleri yapılır.

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Seçim Kanunu Teklifi TBMMde! Baraj Düşürülüyor
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