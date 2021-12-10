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Yardımcıoğlu, BBP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan İstifa Etti

Kahramanmaraş’ın siyasetteki dik duruşuyla bilinen ve sevilen ismi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Yardımcıoğlu, BBP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan İstifa Etti

Yardımcıoğlu, BBP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan İstifa Etti

Kahramanmaraş’ın siyasetteki dik duruşuyla bilinen ve sevilen ismi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

10 Aralık 2021 Cuma 18:36
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında BBP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen ve açıklamalarıyla partisine büyük bir ivme kazandıran Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, partisindeki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Yardımcıoğlu, istifa gerekçesi olarak parti politikalarıyla kişisel düşüncelerinin uyuşmamasını gösterdi.

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bazı parti politikaları ile kişisel düşüncelerimin örtüşmez hale gelmiş olmasından dolayı, BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevimi bugün itibariyle noktalamış bulunuyorum. Kamuoyunu saygı ile bilgilendirmek isterim.”

Son Güncelleme: 10.12.2021 19:27
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BBP Genel Başkan Yardımcılığı’ndan İstifa EttiYardımcıoğlu
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