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Edeler Osmaniye’ye gidiyor

TFF 2. Ligde mücadele eden Kahramanmaraşspor’un 12. Adamı Edeler Grubu Cumartesi günü Saat 10.00’da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Önünden iki otobüsle Osmaniye'ye hareket ediyor.

Edeler Osmaniye’ye gidiyor

Edeler Osmaniye’ye gidiyor

TFF 2. Ligde mücadele eden Kahramanmaraşspor’un 12. Adamı Edeler Grubu Cumartesi günü Saat 10.00’da Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Önünden iki otobüsle Osmaniye'ye hareket ediyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 08:10
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2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor’un en büyük destekçisi Edeler Taraftar Derneği Cumartesi günü takımlarını Osmaniye de destekleyecek.

Kahramanmaraşspor, sezonun ikinci yarısındaki evindeki ilk maçında Ankara Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.

Edeler Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Yaman, yaptığı açıklamada; “Bizler bu zaman kadar hem iyi günde hem de kötü günde takımımızı destekledik. Bu yine değişmeyecek bu zor günleri yine oyuncularımızla birlikte olarak atlatacağız. Osmaniye gitmek için girişimlerimiz oldu ve bu girişimler sonucunda gerekli girişimler sonucunda yola çıkma kararı aldık” dedi.

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Edeler Osmaniye’ye Gidiyor
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