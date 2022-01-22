Edeler Osmaniye’ye gidiyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor’un en büyük destekçisi Edeler Taraftar Derneği Cumartesi günü takımlarını Osmaniye de destekleyecek.

Kahramanmaraşspor, sezonun ikinci yarısındaki evindeki ilk maçında Ankara Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacak.

Edeler Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Yaman, yaptığı açıklamada; “Bizler bu zaman kadar hem iyi günde hem de kötü günde takımımızı destekledik. Bu yine değişmeyecek bu zor günleri yine oyuncularımızla birlikte olarak atlatacağız. Osmaniye gitmek için girişimlerimiz oldu ve bu girişimler sonucunda gerekli girişimler sonucunda yola çıkma kararı aldık” dedi.