Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke çalışması
Dulkadiroğlu’ndan Doğanlıkarahasan mahallesinde kilit parke...
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Pazarcık’ın Arterlerine Yeşil Kuşak
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı
Başkan Güngör’den Taziye Mesajı

Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!

10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası Kahramanmaraş'ta başladı.

Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!

Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!

10-12-14 yaş altı Epe Açık Turnuvası Kahramanmaraş'ta başladı.

19 Aralık 2021 Pazar 10:12
banner459

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Osman Sayın Spor Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen turnuvaya, 15 ilden 266 sporcu katıldı.

Açılış töreninin ardından sporcular, 10, 14 yaş altı erkekler ile 12 yaş altı kızlar epe kategorilerinde kürsü mücadelesi verdi.

12 yaş altı kızlar kategorisinde Ela Nur Özışık birinci, Eda Özbacıoğlu ikinci, Belfin Kara ve Nil Aksan ise üçüncü oldu.

10 yaş altı erkekler kategorisinde Mesut Efe Yürekli birinci, Kutay Kubat ikinci, Arda Turan Erden ve Adnan Zafer Binici ise üçüncü sırayı aldı.

14 yaş altı erkekler kategorisinde Doruk Erol Çevik birinci, Boğaçhan Erdemir ikinci, Mehmet Bertuğ Çeçen ve Toprak Çağın Giray ise üçüncü oldu.

Şampiyona, yarın 10, 14 yaş altı kızlar ile 12 yaş altı erkekler epe kategorilerinde yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor
Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor
Kahramanmaraşspor berabere kaldı!
Kahramanmaraşspor berabere kaldı!
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Son Ayağı, Kahramanmaraş'ta Başladı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın Son Ayağı, Kahramanmaraş'ta Başladı
Kahramanmaraşspor Galibiyete Kilitlendi
Kahramanmaraşspor Galibiyete Kilitlendi
2022 Kar Voleybol Avrupa Turu'na Kahramanmaraş Ev Sahipliği Yapacak
2022 Kar Voleybol Avrupa Turu'na Kahramanmaraş Ev Sahipliği Yapacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber