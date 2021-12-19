Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası, Kahramanmaraş'ta başladı.

Osman Sayın Spor Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri altında düzenlenen turnuvaya, 15 ilden 266 sporcu katıldı.

Açılış töreninin ardından sporcular, 10, 14 yaş altı erkekler ile 12 yaş altı kızlar epe kategorilerinde kürsü mücadelesi verdi.

12 yaş altı kızlar kategorisinde Ela Nur Özışık birinci, Eda Özbacıoğlu ikinci, Belfin Kara ve Nil Aksan ise üçüncü oldu.

10 yaş altı erkekler kategorisinde Mesut Efe Yürekli birinci, Kutay Kubat ikinci, Arda Turan Erden ve Adnan Zafer Binici ise üçüncü sırayı aldı.

14 yaş altı erkekler kategorisinde Doruk Erol Çevik birinci, Boğaçhan Erdemir ikinci, Mehmet Bertuğ Çeçen ve Toprak Çağın Giray ise üçüncü oldu.

Şampiyona, yarın 10, 14 yaş altı kızlar ile 12 yaş altı erkekler epe kategorilerinde yapılacak karşılaşmaların ardından sona erecek.