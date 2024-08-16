Gaziantep ve Kahramanmaraş İstiklalspor için birleşti!

Kahramanmaraş İstiklalspor, 7 Eylül saat 15.30’da Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda (Gaziantep Büyükşehir Arena) Ağrı 1970 Spor Kulübü ile karşılaşacak. Kahramanmaraş’ın en etkin taraftar derneği Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği, şehirdeki stadyum sorunları nedeniyle Gaziantep’i maçlar için tercih etme kararı aldı. Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği ve Gaziantep Taraftarlar Derneği, dostluk gurupları oluşturarak 7 Eylül’deki birincil maç için tribün düzenlemeleri üzerinde çalıştı.

“Şairler Tepesi'nde Bir Araya Geldiler”

Gaziantep ekibini Kahramanmaraş Şairler Tepesi Seyir Terası’nda ağırlayan Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu, iki şehrin taraftar gruplarını aynı tribünde bir araya getirme kararı aldı. Toplantıya Kahramanmaraş İstiklalspor Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Dalyan da katılarak, ortak desteklerin kentlere ve takıma fayda sağlayacağını belirtti.

Forza Antep tribün lideri Aykut Ayrıç, "7 Eylülden itibaren Kahramanmaraş İstiklalspor’un Edelerini ağırlamak bizi onurlandırır. Büyük felaketle birlikte birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bu sezon Kahramanmaraş İstiklalspor’un maçlarının bir kısmı Gaziantep'te oynanacak; biz de onlara destek olacağız." dedi.

“Edeler Grubu'ndan Kararlılık Mesajı”

Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği tribün lideri Serkan Altunbaş, “Takımımızı asla yalnız bırakmayız. Bu organizasyonları aylar öncesinden planladık ve maç saatlerini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Erbilir de, "Bizim sevgimiz takıma yönelik. Kahramanmaraşspor’u bir menfaat için sevmedik; elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ali Kaya, "Gaziantepli dostlarımızla beraberiz ve Kahramanmaraş İstiklalspor’un her türlü desteğini vermeye devam edeceğiz.” diyerek, takımın taraftar desteğiyle motive olduğunu vurguladı.

Yakın zamanda Kahramanmaraş İstiklalspor’un ve Kahramanmaraşspor’un şehirdeki takımlar olduğuna dikkat çeken taraftarlar, "Başarı birlik ve beraberlikle gelir." anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.