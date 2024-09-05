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Geleneksel güreşin kalbi Türkiye şampiyonası ile Onikişubat’ta atacak!

Türk güreşinin köklü geleneklerini yaşatma ve yeni nesillere aktarma amacıyla sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Geleneksel güreşin kalbi Türkiye şampiyonası ile Onikişubat’ta atacak!

Geleneksel güreşin kalbi Türkiye şampiyonası ile Onikişubat’ta atacak!

Türk güreşinin köklü geleneklerini yaşatma ve yeni nesillere aktarma amacıyla sorumluluk üstlenen Onikişubat Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

05 Eylül 2024 Perşembe 11:56

Kahramanmaraş, yüzyıllardır Türk milletinin en önemli spor dallarından biri olangüreş geleneğini gururla yaşatan şehirlerin başında geliyor.

Güreş sporunda yetiştirdiği başarılı sporcularla bilinen, aynı zamanda güreşin yaygınlaşmasına ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine önemli katkılar sağlayan Kahramanmaraş, Onikişubat Belediyesi organizasyonunda Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak.

Onikişubat Belediyesi, güreşin kentteki en önemli merkezlerinden biri olan Hartlap Mahallesi’nde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliği ile Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası düzenleyecek.

Türkiye genelinden çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonayla Onikişubat Belediyesi, bölgedeki spor faaliyetlerinin çeşitliliğini artırırken, kültürel değerlere bağlılığını da bir kez daha gözler önüne serecek.

Geleneksel Güreşin Merkezi: Kahramanmaraş

Türk güreşinin köklü geleneklerini yaşatma ve yeni nesillere aktarma amacı taşıyan şampiyona, Kahramanmaraş’ı güreş sporunda zirveye taşıyacak bir adım olacak.

Kahramanmaraş’ın güreş sporundaki yerini sağlamlaştıracak şampiyona, 15 Eylül Pazar günü saat 11.00’da başlayacak.

Şampiyonada minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve köy güreşçileri olmak üzere çeşitli kategorilerde yarışmalar gerçekleştirilecek. Her kategoride farklı kilo sınıfları için ödüller dağıtılacak. Minikler ve yıldızlar kategorisinde yarışacak sporcular 13-17 yaş arasında olup, doktor raporu ile katılım göstereceklerdir. Gençler ve büyükler kategorisinde ise 18 yaş üstü sporcular ile 17 yaşındadoktor raporu olanlar güreşlere katılabilecek. Köy güreşçileri kategorisi ise yerel halkın güreş tutkusu ve yeteneğini sergileme fırsatı sunacak.

Başkan Toptaş, Tertip Komitesi’nde yer alacak

Güreşlerin tertip komitesinde Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanı Şahin Hopur ve Hartlap Mahalle Muhtarı Fatih Aytemiz yer alacak. Komite, güreşlerin adil ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için tüm önlemleri alacak. Başkan Hanifi Toptaş, organizasyonun hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi göreceğini belirterek, hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, güreş sporunun Kahramanmaraş’ın kültürel ve sportif kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, “Güreş sporunu desteklemek ve bu mirası yaşatmak bizim için bir onurdur. Güreşin başkenti Kahramanmaraş’ımın çok daha ilerilere taşıma hedefimiz doğrultusunda, bu tür organizasyonlarla sporcularımıza ve gençlerimize ilham vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ın güreş sporuna katkısını gözler önüne serecek

Onikişubat Belediyesi Bekir Böke Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kahramanmaraş’ın güreş sporuna sağladığı katkıları bir kez daha gözler önüne serecek. Organizasyon, sadece yerel sporcuların değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen güreşçilerin de buluşma noktası olacak. Kahramanmaraş, bu sayede Türkiye güreşine yeni yetenekler kazandırma potansiyelini daha da artıracak.

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