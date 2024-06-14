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Haydi gençler yaz spor okullarına!

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nda başvurular başladı.

Haydi gençler yaz spor okullarına!

Haydi gençler yaz spor okullarına!

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nda başvurular başladı.

14 Haziran 2024 Cuma 10:30

Kurslara ve başvurulara ilişkin detaylı bilgiye Büyükşehir’in internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da sosyal belediyecilik çerçevesinde vatandaşlara yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat etkinlikleri düzenlemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha eğlenceli ve verimli bir şekilde değerlendirmesi için de Yaz Kursları başlatıyor.

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 3 – 18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları’nda; futbol, güreş,taekwondo,cimnastik, halter, voleybol, basketbol,karete, yüzme, judo, boks, tenis, bisiklet, masa tenisi, atletizm, eskrim, okçuluk,wushu, atıcılık,badminton, satranç ve havalı tabanca eğitimleri verilecek.

Batıpark Spor Kompleksi, Merkez Spor Kompleksi, Osman Sayın Spor Salonu, Dulkadiroğlu İlçe Müdürlüğü, 12 Şubat Yüzme Havuzu, Gençlik Merkezi, Havalı Tabanca Atış Poligonu, EXPO 2023, 12 Şubat Tenis Kortları, Uydu Kent Konutları, Necip Fazıl ve Kuyumcu Kent Konteyner Kent’te ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/06/14/yaz-spor-okullari-basvurusu internet adresinden ön kayıt yapılabiliyor.

Kayıtların tamamlanmasının ardından 24 Haziran tarihinde yaz spor okullarında eğitimler başlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Haydi Gençler Yaz Spor Okullarına!
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