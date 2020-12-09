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Irkçı hakemi tarihi ceza bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Irkçı hakemi tarihi ceza bekliyor

Irkçı hakemi tarihi ceza bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:33
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Mücadele, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya karşı ırkçı söylemde bulunması sebebiyle yarıda kaldı. Her iki takımın da soyunma odasına gidip bu hakemlerle maça devam etmeyeceklerini bildirmeleri üzerine müsabaka bugüne ertelendi. Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan hakemin ise tarihi bir ceza alması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasında skandal bir olay yaşandı.

Constantin Sebastian Coltescu, müsabakanın 14. dakikasında kırmızı kart gören Webo'ya ırkçı söylemde bulundu. Olaya tepki gösteren hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" savunması yaptı.

"NEGRU ROMANYA'DA DA IRKÇI BİR İFADEDİR"

Romanya Ulusal Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi'nin Başkanı Csaba Asztalos, Başakşehir maçında yaşanan ırkçılığın ülke adına bir leke getireceğini söyledi.

Konunun tartışmaya açık olmayacak şekilde ırkçı bir söylem olduğunu belirten Asztalos, "İfade ırkçıdır. Bunun yorumlanma olasılığı bile yoktur. Bu hakemin Romanya, UEFA, FIFA değerlerine ve kurallarına hazırlıksız olduğu da oldukça açıktır.

Bu üç kurumun da ırkçılığa karşı çok açık hükümleri var ve bunu saha içinde uygulayıcılar da hakemler olmalı" sözleri kullanıldı.

Coltescu'nun Rumence 'Negru' (siyah) kelimesini kullanmasını ve bunun ırkçı bir söylem olduğunu bilmediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine ise, "Bunu bilmemesi bile çok anlamsız. Bu olay Romanya üzerine bir lekedir. Bir hakem yüzünden böyle bir şeyin olduğunu asla hatırlamıyorum. Temsil ettiğim kurum da dahil bu bizim için çok büyük bir leke." diye konuştu.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALACAK!

Irkçılık, UEFA'nın en önem verdiği konulardan biri. Avrupa mücadelelerinde bütün maçlarda 'Irkçılığa hayır' ve 'Saygı' temalı pankartlar kullanılıyor. UEFA'nın marka değerini de göz önüne alarak hakeme en ağır cezayı vermesi bekleniyor. Buna göre Webo'ya karşı ırkçılık yapan karşılaşmanın 4. hakemi Coltescu, ömür boyu men cezası alacak.

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