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İstiklalspor'da Şampiyonluk İçin İmzalar Atıldı

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezon için 7 futbolcuyla anlaşmaya vardı ve bu futbolcularla imza töreni düzenledi.

İstiklalspor'da Şampiyonluk İçin İmzalar Atıldı

İstiklalspor'da Şampiyonluk İçin İmzalar Atıldı

TFF 3. Lig'de mücadele edecek olan Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor, yeni sezon için 7 futbolcuyla anlaşmaya vardı ve bu futbolcularla imza töreni düzenledi.

29 Haziran 2024 Cumartesi 09:40

Yeni yönetimiyle birlikte şampiyonluk hedefini belirleyen Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025 futbol sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan kulüp, Sadık Baş, Reşo Akın, Kamil İçer, Muhammet Akarslan, Oltan Karaçullukçu, Alihan Tuncer ve Okan Dernek ile anlaşma sağladı. Oyuncular, Şairler Tepesi'nde düzenlenen törende resmi sözleşmelere imza attılar.

Kahramanmaraş İstiklalspor'un yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırması büyük heyecan yaratırken, kulüp taraftarları ve yönetim şampiyonluk hedefine doğru adımlar atmış oldu. Yeni teknik direktör Ahmet Taşyürek ve sportif direktör Ergün Keleş ile anlaşan kulüp, taraftarlarına umut verici bir sezon başlangıcı yapmayı planlıyor.

İmza törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in de katıldığı ve İstiklalspor Kulüp Başkanı Gaffar Akarca ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu belirtildi.

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İstiklalsporda Şampiyonluk İçin İmzalar Atıldı
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