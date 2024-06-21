İstiklalspor yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlıyor

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca liderliğinde gerçekleşen imza töreninde, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Ahmet Taşyürek, "her şeye rağmen yılmak yok, hedefimiz şampiyonluk" dedi.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yeni dönemin başladığını belirterek, "Hedefimiz şampiyonluk olacak. Profesyonel ve kurumsal bir yapı oluşturarak şehrimizin beklentilerine karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Ahmet Taşyürek ise, geldikleri noktanın zorluklarına rağmen başkan ve yönetim kurulunun motivasyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "Bu şehir ciddi bir potansiyele sahip ve hedefimiz Süper Lig. Genç oyuncuları kazanarak kendi öz kaynaklarımıza yönelerek bu hedefe ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Ahmet Taşyürek, daha önce Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Karşıyaka ve Karacabey Belediyespor gibi önemli takımlarda görev yapmış deneyimli bir teknik adam olarak biliniyor.

Eski oyuncuları olmayan bir takımı şampiyon yapma hedefiyle çalışmalarına başlayan Taşyürek, yeni sezonda İstiklal Spor'u şampiyonlukla buluşturmayı amaçlıyor.