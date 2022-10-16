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Kahramanmaraş İstiklalspor 3 Puanı Tek Golle Aldı

Kahramanmaraş İstiklal Spor, Malatya İdmanyurdu ile yaptığı sezonun üçüncü maçında sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı.

Kahramanmaraş İstiklalspor 3 Puanı Tek Golle Aldı

Kahramanmaraş İstiklalspor 3 Puanı Tek Golle Aldı

Kahramanmaraş İstiklal Spor, Malatya İdmanyurdu ile yaptığı sezonun üçüncü maçında sahadan tek gollü galibiyetle ayrıldı.

16 Ekim 2022 Pazar 17:18

Bölgesel Amatör Lig 2’inci grupta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, galibiyet serisini sürdürüyor. 2022 – 23 sezonunun üçüncü maçında Malatya İdmanyurdu ile karşılaşan kırmızı beyazlar, ikinci yarıda kaydedilen tek golle sahadan galip gelerek ayrıldı. Merkez 1 Spor Kompleksi’nde gerçekleşen maçta zorlu mücadeleyi İstiklal Spor galibiyetle noktaladı. Müsabaka, kulübün başarılı sporcusu Hakan Doğan tarafından 88’inci dakikada kaydedilen tek golle tamamlandı.

Mağlubiyet Yüzü Görmediler

Hazırlık maçları dâhil olmak üzere mağlubiyet yüzü görmeyen Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, şampiyonluk iddiasıyla sezona devam ediyor.

Tecrübeli teknik adamları ve başarılı sporcularıyla kırmızı beyazlar iddialı yükselişini sürdürüyor.

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Kahramanmaraş İstiklalspor 3 Puanı Tek Golle Aldı
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