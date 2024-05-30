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Kahramanmaraş İstiklalspor için lansman gecesi yapıldı!

Yeni sezonda TFF 3, Ligde mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’un yeni sezon lansmanı Şairler Tepesinde gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş İstiklalspor için lansman gecesi yapıldı!

Kahramanmaraş İstiklalspor için lansman gecesi yapıldı!

Yeni sezonda TFF 3, Ligde mücadele edecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor’un yeni sezon lansmanı Şairler Tepesinde gerçekleştirildi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 14:30

Yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile büyük yapılanmaya giren Kahramanmaraş İstiklalspor için lansman gecesi düzenlendi. Yeni yönetim kurulunun gelecek hedefleri için hazırladığı projelerini şehir yönetimine anlattığı gece de büyük ses getirdi.

Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İstiklalspor yeni yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Gece sonunda Kahramanmaraşlı İş insanlarımız başta isim sponsorluğu, forma sponsorluğu olmak üzere çok ciddi maddi destek sözü verildi. Yeni sezonda kulübümüzün isim sponsorunun Akedaş olması beklenirken, forma göğüs sponsorunun ise ISKUR Grup olması bekleniyor.

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Kahramanmaraş İstiklalspor Için Lansman Gecesi Yapıldı!
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