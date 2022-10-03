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Kahramanmaraş İstiklalspor’dan gol yağmuru!

TFF. Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk maçında kendi sahasında Elazığ Aksarayspor'u 4-0 mağlup ederek galibiyetle başladı.

Kahramanmaraş İstiklalspor’dan gol yağmuru!

Kahramanmaraş İstiklalspor’dan gol yağmuru!

TFF. Bölgesel Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk maçında kendi sahasında Elazığ Aksarayspor'u 4-0 mağlup ederek galibiyetle başladı.

03 Ekim 2022 Pazartesi 09:00

Yiğit Aydın, Tugay Tiryaki ve Fatih Gümüşel (2) attığı gollerle sahadan galip ayrılan Kahramanmaraş ekibi lige lider başladı.

Yeni Sezona yaptığı transferlerle giriş yapan ve hazırlık maçları ile göz dolduran Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü ilk maçında Elazığ Aksarayspor’u 4-0 mağlup etmeyi bildi.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig de şampiyonluk hedefiyle lige başlayan temsilcimiz Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin ilk maçında Elazığ Aksarayspor’u konuk etti.

Saat 14:00 da Otogar Arkasında bulunan Merkez 1 Sahasında oynan maçta 4 gol birden buldu. İlk yarısında 2 gol kayıt eden Kahramanmaraş ekibi 2 yarıda da 2 gol daha bularak maçta 4 gol ile taraftarını sevindirdi.

2 TANE İLK YARI 2 TANE İKİNCİ YARI

İlk yarıda baskılı bir oyunla gol yollarını zorlayan Kahramanmaraş İstiklal Spor 29. Dakikada Yiğit Ener Aydın’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara atmasıyla Kahramanmaraş Tribünlerine bayram coşkusu yaşandı. Bu gol sonrasında baskısını sürdüren Kahramanmaraş ekibi Tugay Tiryaki ile 2. Golü kayıt ederek ilk yarının gol perdesini kapatan isim oldu.

2. yarıda ise kontrollü oyuna başlayan Elazığ temsilcisi Aksarayspor ne kadar defansta kademe yapsata Fatih Gümüşel’in attığı gollere engel olamayarak sahadan 4-0 mağlup ayrılan taraf oldu.

EDELER TAM DESTEK VERDİ

Kahramanmaraş’ın Futbol Platformları başta olmak üzere takımların 12. Adamı olarak görev alan Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Edeler Grubu tribünlerde yerini alarak Bölgesel Amatör Ligde Kahramanmaraş’ı temsil eden Kahramanmaraş İstiklal sporun yanlarında olarak tam destek verdiler.

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Kahramanmaraş İstiklalspor’dan Gol Yağmuru!
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