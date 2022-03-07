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Kahramanmaraş spor lisesi güreş takımı Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş Spor Lisesi Güreş Takımı, 3 altın madalya ile takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kahramanmaraş spor lisesi güreş takımı Türkiye şampiyonu oldu

Kahramanmaraş spor lisesi güreş takımı Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş Spor Lisesi Güreş Takımı, 3 altın madalya ile takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

07 Mart 2022 Pazartesi 12:54
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Yozgat’ta düzenlenen Okullar Arası Gençler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kahramanmaraş Spor Lisesi öğrencileri 55 kilogramda Şahin Acar, 65 kilogramda Remzi Temur, 71 kilogramda Fatih Özgen Türkiye şampiyonu oldu.

Kahramanmaraş Spor Lisesi antrenörleri Nadir Fıstık ve İbrahim Doğan, müsabakalarda sert ve zorlu rakiplere karşı mücadele verdiklerini ve hak ettikleri madalyaları kazandıkları için mutlu olduklarını söylediler. Her üç sporcusundan da övgüyle bahseden Nadir Fıstık, “3 şampiyonda emeği olan Kahramanmaraş TOHM Antrenörü Murat Kaplan'nında emeği var. Üç sporcum Kahramanmaraş TOHM takımında forma giyiyor. Sporcularım burada yüreklerini ortaya koydular ve çok iyi maçlar çıkararak Üç altın madalya kazanmayı başardılar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi. .

TOHM Antrenörü Murat Kaplan ise, "Öğrencilerimizin başarılarının milli takımda da süreceğine inanıyorum. Yozgat’ta 3 altın madalya ile dönen milli güreşçileri Remzi Temur, Şahin Acar, Fatih Özgen'i Kahramanmaraş TOHM ve Spor Lisesini en iyi şekilde temsil eden sporcularımızın almış oldukları başarılar ile mutluluk ve gurur duyuyoruz. Böyle başarılarla bizleri sevindiren Kahramanmaraş TOHM Güreş merkezi ülke sporumuza hizmet ederek daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

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Kahramanmaraş Spor Lisesi Güreş Takımı Türkiye şampiyonu Oldu
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