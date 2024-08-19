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Kahramanmaraş Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasına Ev Sahipliği Yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Andırın Belediyesi ve Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 4 ülkeden 215 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Kahramanmaraş Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasına Ev Sahipliği Yaptı

Kahramanmaraş Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasına Ev Sahipliği Yaptı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Andırın Belediyesi ve Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasında 4 ülkeden 215 sporcu kıyasıya mücadele etti.

19 Ağustos 2024 Pazartesi 18:46

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde sporu teşvik etmek ve özellikle gençler arasında sporu yaygınlaştırmak için faaliyet ve projelerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, Andırın Belediyesi ve Andırın Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Andırın’da Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Andırın Gençlik ve Spor Salonu’nda 3 gün boyunca devam eden turnuvada 4 ülkeden toplam 215 sporcu kıyasıya mücadele etti. Zorlu müsabakalara sahne olan turnuvayı sporseverler büyük bir ilgiyle takip etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ı spor şehrine dönüştürmek için ulusal ve uluslararası organizasyonların devam edeceği belirtildi.

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Kahramanmaraş Uluslararası Masa Tenisi Turnuvasına Ev Sahipliği Yaptı
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