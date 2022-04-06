Kahramanmaraş Uluslararası U20 Serbest Güreş Turnuvası’na Ev Sahipliği Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla 12 Şubat’ta düzenlenmesi planlanan ancak ileri bir tarihe ertelenen Uluslararası 12 Şubat U20 Serbest Güreş Turnuvası gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Güreş Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Merkez Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Fransa’dan toplamda 60 sporcu kıyasıya mücadele etti. 10 farklı sıklette sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Türkiye 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya, Azerbaycan 1 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya, Kırgızistan 2 altın ve 1 bronz madalya, Fransa ise 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Takım sıralamasında Türkiye birinci olurken, Azerbaycan ikinci, Kırgızistan ise üçüncü oldu.

Uluslararası Organizasyonların Sayısı Artacak

Turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını takdim eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “Bugün farklı ülkelerden gelen sporcularımızı şehrimizde misafir ediyoruz. Burada da kıran kırana mücadele ettiler. Türkiye olarak da bugün toplamda 14 madalya kazandık. Bugün burada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Şehrimizde uluslararası organizasyonların düzenlenmesini çok değerli buluyorum. Bu tür organizasyonlar sayesinde şehrimizi daha da iyi tanıtma imkânı buluyoruz. İnşallah şehrimizde düzenlenen uluslararası organizasyonların sayısını artıracağız. Bizlere bu imkânı tanıyan Türkiye Güreş Federasyonu’na da teşekkür ediyorum” dedi.