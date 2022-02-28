Kahramanmaraşspor 3 puana ulaşan taraf oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor 28. Hafta müsabakasında konuk ettiği Somaspor'u 1-0 mağlup etti.