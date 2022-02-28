Kahramanmaraşspor 3 puana ulaşan taraf oldu!

Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda konuk ettiği Somaspor’u 49’dakikada Can Erdem’in ceza alanında kaleye gönderdiği meşin yuvarlak’ın ağlara takılması sonucunda 1-0 öne geçtiği karşılaşmada başka gol olmayınca son 3 maçtır kazanamayan Kahramanmaraşspor, Can Erdem'in golü ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmasını Trabzon Bölgesinden Alpaslan Şen yönetirken Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Trabzon Bölgesinden Kadir Beyaz ile Zafer Gayretli yaptığı maçta tek gol çıktı.
Her iki takımında ilk yarıda baskılı atakları sonuç vermezken 2. Yarıda Can Erdem’in kayıt ettiği golle Kahramanmaraşspor 3 puanı kaptı.