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Kahramanmaraşspor berabere kaldı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21.Hafta maçında 22 Ocak Cumartesi günü Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda Kahramanmaraşspor, Etimesgut Belediyespor ile 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Kahramanmaraşspor berabere kaldı!

Kahramanmaraşspor berabere kaldı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 21.Hafta maçında 22 Ocak Cumartesi günü Osmaniye 7 Ocak Stadı'nda Kahramanmaraşspor, Etimesgut Belediyespor ile 0-0 beraberlikle ayrıldı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:59
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İlk yarıda oyun kurmaya çalışan her iki takımda gol yollarında etkisiz olurken 2. Yarıda da gol perdesi aralanmadı ve maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Takımlar 1’er puna razı oldu.

MAÇIN KARNESİ

Stadyum: Osmaniye

Hakemler: Yücel Büyük, Bülent Korkmaz, Giray Kara

Kahramanmaraşspor A.Ş: Enes Sancar Şahin, Özcan Atalay, Enis Durak (Dk58 Rüstem Yiğit Yıkılmaz), Deniz Solmaz, Deniz Yılmaz, Halil İbrahim Esen, Can Erdem, İbrahim Hırçın, Yakup Ramazan Zorlu (Dk84 Okan Saraçoğlu), Emre Bayram (Dk58 Hebat Alan), Mehmet Güven

Etimesgut Belediyespor: Emre Selen, İsmail Güner, Berk Akgönül (Dk73 Halil Köçer), Maksut Taşkıran, Göksu Türkdoğan (Dk87 Muhammet Beşir), Mehmet Sıddık İstemi, Sezer Özmen, Turan Yılmaz (Dk73 Yağız Suat Bolat), Gökhan Lale, Ömer Kandemir, Erdi Zengin

Sarı kartlar: Dk39 Emre Bayram (Kahramanmaraşspor) Dk44 Maksut Taşkıran, Dk63 Ömer Kandemir (Etimesgut Belediyespor)

MÜSABAKADAN DAKİKALAR:

İLK YARI;

Dk1 Kahramanmaraşspor’un başlama vuruşu ile birlikte ilk pozisyona çıkan Etimesgut Belediye Sol kanattan Göksu’nun ceza alanına aktardığı topa Sezer gelişine kaleye gönderdi. Topu Kaleci Enes Kontrol etti.

Dk8 Sol kanattan bindirme yapan Etimesgut Belediye içeri uzun atılan topa Kahramanmaraşspor’da Emre Bayram sahip çıkarak ceza alanı içerisinde tehlikeli pozisyona ayak koydu.

Dk13 Ani gelişen Kahramanmaraşspor atağında sağ kanatta İbrahim topla buluştu, İbrahim’in ortasında savunma topu uzaklaştırdı.

Dk17 Orta sahadan gelişen Kahramanmaraşspor atağında içeri gönderilen topa Yakup Ramazan ayak koydu. Yakup Ramazan içeri girmek istedi, içeride Mehmet Güven topu kontrol ederken rakip topu faulle aldı.

Dk 37 Etimesgut Belediye atağında Maksut sol kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı. Erdi’nin önce savunma topu uzaklaştırdı.

Dk 41 Kahramanmaraşspor’un kontra atağında kaleci Emre kendi yarı alanın ortalarına kadar çıkarak son anda topu uzaklaştırmayı başardı.

Dk44 Etimesgut Belediye ceza alanı içerisinde tehlikeli atakta Ömer ile gole yaklaştı. Ceza alnında Ömer’in Kaleye gönderdiği top Sezer’e çarptı. Sezer den dönen topu Erdi tamamlamak istedi. Sert şutunda kaleci Enes topu çizginin üzerinden oyuna çevirdi ve mutlak golü önledi.

Dk45 müsabakaya oynanılmayan 2 dakika ilave edildi. Bu dakikada ise gol sesi çıkmadı ilk yarıyı 0-0 bitti.

İKİNCİ YARI;

Dk56 Sol kanattan gerçekleşen atakta Kahramanmaraşspor’da İbrahim Sağ kanattan korner kullandı. Kornerde içeri gönderdiği topa çıkan Emre Bayram topu kaleye yöneltti. Defans topu oyuna çeldi, pas hatasında Yakup Ramazan topu önünde buldu ve sert ve isabetsiz şutunda topu yandan auta gönderdi.

Dk74 Kahramanmaraşspor ceza alanına yakın alandan serbest vuruş kazandı.Can Erdem’nin kullandığı ve sert vurduğu top az farkla yandan auta gitti.

Dk81 Sağ kanattan Ceza alanına aktarılan topta Kahramanmaraşspor’da Mehmet Güven topa dokundu top yandan auta gitti.

Dk86 Kahramanmaraşspor ani atakla topa yüklendi. Deniz Yılmaz’ın ortasında Can Erdem topu ceza alanında Mehmet Güven’e bıraktı. Mehmet Güven ise müsait pozisyonda topu önüne almak istedi ama top ayağa takılınca kaleci Emre topu kontrol altına aldı.

Dk90 Orta sahadan gelişen atakta Etimesgut ekibinde Yagız Suat topu önüne aldı ve topu Erdi’ye aktardı. Erdi ise topu auta gönderdi. Müsabakaya 4 dakika ilave edildi.

Son Güncelleme: 22.01.2022 18:18
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Kahramanmaraşspor Berabere Kaldı!
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