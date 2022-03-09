Kahramanmaraşspor Berabere Kaldı

2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta Hava muhalefetleri dolayısı ile ertelenen Kahramanmaraşspor- Sivasspor müsabakası 8 Mart Salı günü oynandı. Erteleme maçında Sivas Belediyespor ile Osmaniye’de karşılaşan Kahramanmaraşspor, rakibiyle 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Müsabakanın ilk yarısı ve 2. yarısında gol sesi çıkmadı. Birçok sarı kartın gösterildiği maçta Kahramanmaraşspor’da Deniz Solmaz çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakayı Ankara bölgesinden Gürcan Hasova yönetti. Hasova'ın yardımcıları Ankara bölgesinden Mikail Can ile Azad İlhan yaptığı maçta gol sesi çıkmadı.
Kahramanmaraşspor sahaya; Yasin Davuş, Yusuf Çelik, Can Erdem, Emre Özkan, Halil İbrahim Esen, Yakup Ramazan Zorlu, Özcan Atalay, Okan Saraçoğlu, İbrahim Hırçın, Emre Bayram, Deniz Yılmaz 11’i ile çıktı. Yedeklerde ise Enes Sancar Şahin, Mustafa Sol, Ebubekir Berke Tambay Deniz Solmaz, Hebat Alan, Koray Kerem Köysüren, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, İbrahim Kıraç Gündüz yer aldı.
Konuk ekip Sivas Belediyespor’da ise Ahmet Doğan, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas, Mustafa Aydın, Ozan Kılıçoğlu, Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir, Abdullah Topkara, Enes Yılmaz, Doğan Karakuş ilk 11’de yer aldı. Yedeklerde ise Taha Cengiz Demirtaş, Oğuzhan Bozkurt, Çağrı Tekin, İlhami Siraçhan Nas, Doğancan Kılıç, Hüseyin Cihan Avcu, Mehmet Enes Sığırcı, Erkan Şahin, Halil İbrahim Mızrap, Oğuzhan Erbay yer aldı.