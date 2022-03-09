Kahramanmaraşspor Berabere Kaldı

Türkiye futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 22. Hafta (Erteleme maçı) müsabakasında konuk ettiği Sivas Temsilcisi Sivas Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı beyazlı takım hakeme rağmen 1 puanla dönmeyi başardı.