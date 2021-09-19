Kahramanmaraşspor Farklı Mağlup Oldu

Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesinden B Klasman orta hakem Ayberk Demirbaş yönetirken, İzmir Bölgesinden B Klasman yardımcı hakem Hüseyin Kıvanç Durmaz ve Çağrıcan Pazarcıklı görev aldı.

Sivas Belediyespor, ilk yarıda 23. dakikada 1 gol, ikinci yarının 52., 62. ve 88. dakikada attığı gollerle Kahramanmaraşspor’u 4-0 mağlup etti.

MÜSABAKADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

Dk1. müsabakaya konuk ekip Kahramanmaraşspor başladı. İlk atağında topu Taşkın Birkan’ın önüne bıraktı. Birkan’ın içeri aktardığı top defansta kaldı. Dk9 Sivas ekibi sol kanattan Uğur ile yüklendi ve içeri aktardığı topa Enis kafa ile kornere çeldi. Kornerden ise içeri aktarılan topa Kaleci Ahmet sahip çıktı.

Dk14 yine kahramanmaraşspor’da defans hatası sebebi ile ceza alanında Sivas Belediyespor atağa çıktı ve Enes’in gelen topu ıskalaması sonucunda kaleci Ahmet mutlak gol pozisyonuna dur diyen isim oldu.

Dk16 sol kanattan gerçekleşen Kahramanmaraşspor atağında Ali Rıza Sivas Belediyespor’dan Eşref ile girdiği ikili mücadele sonucunda Eşref’in faulüne maruz kaldı. Deniz ile kullanılan serbest vuruşta top içeri aktarıldı. Top kaleciden oyuna döndü.

Dk23 Sivas ekibi sağ kanattan bindirme yaptı. Yücel’in pasını alan Yasin ceza alanında rakiplerini çalımlayarak topu Timur’a aktardı Timur ortaladı topu alan Mustafa topu Kahramanmaraş defansını da aştı ve kaleci Ahmet’in sağından filelerle buluşturdu. 1-0

Dk26 Kahramanmaraşspor gol sonrası Birkan ile yüklendi Birkan uzun topla Yakup Ramazan’a topu aktardı Yakup Ramazan seken topa sert vurdu top yandan auta gitti.

Dk28 sol kanattan bindirme yapan Kahramanmaraşspor’un atağında Emre topu H. İbrahim’e aktardı. Halil İbrahim alanında dönmek isterken topu kaptırdı.

Dk32 sol kanattan kazanılan Sivas Belediyespor atağında Abdullah topu sağ kanatta Eşref’e kazandırdı. Eşref ise ceza alanına açmak istedi Taşkın topu taca çeldi.

Dk36 Kahramanmaraşspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı Enis’in içeri gönderdiği topa Yakup Ramazan kafa ile karşılık verdi ve top az farkla auta gitti.

Dk38 Kahramanmaraşspor defansta bocalama yaparak Sivas Belediyespor’a atak vermeye başladı. Sivas ekibi Uğru ile gole çok yaklaştığı pozisyonda kaleci Ahmet gole engel olan isim oldu.

Dk40 orta sahadan gelişen atakta Sivas ekibi Uğru’un kazandığı topu Uğur, Timur’a açtı. Timur ise sol kanattan ceza alanı paralelinden içeri ortaladı. Pası alan Abdulkadir topa vurdu top yandan auta çıktı.

Dk43 sağ kanattan atağa çıkan Sivas Belediyespor da Yasin içeri aktardı. Yücel topu ceza alanında karşıladı ve kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin ayağının dibinden kaleye gönderdi, boş kaleye giden topu Taşkın dokunarak gole izin vermedi.

Dk45 ilk yarıda Sivas Belediyespor’un üstünlüğü devam ederken normal sürenin bitmesi ile 2 dakika ilave edildi. Uzatılan 2 dakikalık uzatmada ise gol olmayınca ilk yarı 1-0 sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

Dk48 Kahramanmaraşspor ceza alanı dışından Serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Taşkın sert şutu az farkla üst direğin üstünden auta gitti.

Dk51 sağ kanattan yüklenen Kahramanmaraşspor H. İbrahim ile ceza alanına girdi pasını kalenin arka direğine doğru gönderdi topa defans ayak koyarak kornere çeldi. Kornerden ise net gol cevabı çıkmadı.

Dk52 orta sahadan yüklenen ev sahibi Sivas Belediyespor ani atakla ceza alanında topu kontrol eden Timur Kosavalı topu ceza alanına kadar taşıdı ve sert şutu filelerle buluştu. 2-0

Dk56 sol kanattan gerçekleşen Sivas Belediye atakta Uğur Sağ kanattan korner kullandı. Kornerde içeri gönderdiği topa çıkan Enes topu kaleye yöneltti. Defans topu oyuna çeldi, pas hatasında Kahramanmaraşspor’da Deniz topu önünde buldu ani atakla yüklendi. Ali Rıza sert ve isabetsiz şutunda topu havaya dikti.

Dk59 sağ kanattan kullanılan kornerde Kahramanmaraşspor’da içeri gönderilen top savunmanın ortasına düştü ve Sivas ekibinde Abdulkadir ise defansın arkasından uzattığı ayağına denk gelen top yandan kornere gitti. Kornerden ise cevap çıkmadı.

Dk62 ev sahibi ekip Sivas Belediyespor Yücel ile farkı 3’e çıkardı.

Dk63 orta sahadan gelişen Kahramanmaraşspor atağında Burak Tarlabölen topu rakibini geçerek Yakup Ramazan’ın önüne aktardı. Yakup Ramazan ise uzaktan şutu top üstten auta gitti.

Dk69 Sivas Belediyespor Ceza alanı içerisinde Enes ile Ozan’ın geliştirdiği atakta defansın müdahalesi sonucunda Ozan içeri girdi sert şutunda topa kaleci Ahmet son hamlesi ile topu kornere çeldi. Kornerden cevap çıkmadı.

Dk76 sol kanattan bindirme yapan Sivas Belediyespor’da Furkan topu Mustafa’ya bıraktı. Mustafa ise uzun topla topu Timur’a aktardı. Timur ise ikili mücadelede Burak’ı aştı ama Kaleci Ahmet’i aşamadı ve topu Ahmet kontrol altına aldı.

Dk79 sağ kanattan Kahramanmaraşspor Alican ile atağa çıktı. Alican’ın içeri gönderdiği topta yerde kaldı. Rakibinin faulünü alan Kahramanmaraşspor da Canberk direk kaleye kullandığı serbest vuruş az farkla üstten auta gitti.

Dk84 Kahramanmaraşspor ceza alanına yakın alandan serbest vuruş kazandı. Yakup Razamzan’ın kullandığı ve sert vurduğu top az karambolden oyuna dönüş yaptı.

Dk87 sağ kanattan Ceza alanına aktarılan topta Kahramanmaraşspor’da Burak topa dokundu top yandan auta gitti.

Dk88 ev sahibi ekip Sivas Belediyespor baskısını sürdürdü ve H. İbrahim Mızrap sert ve ektili şutunda topu ağlara gönderdi.

Dk90 müsabakanın normal süresi tamamlanırken müsabakaya oynanılmayan 3 dakika ilave edildi.

Dk90+2 Kahramanmaraşspor gol için yüklendi. Berke ile sol kanattan çıktı ve pasını Alican’a aktardı. Alican ise sert şutu yandan auta gitti.

Dk90+3 müsabakada başka gol olmayınca müsabaka 4-0 Sivas Belediyespor’un üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇIN KARNESİ

Stadyum: Muhsin Yazıcıoğlu

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Çağrıcan Pazarcıklı

Sivas Belediyespor: Taha Demirtaş, Gökhan Çetinus, Uğur Bulut, Yasin Elmas(Dk68 Furkan Işık), Mustafa Aydın (Dk78 Çağrı Tekin), Ozan Kılıçoğlu, Timur Kosovalı (Dk78 Oğuzhan Bozkurt), Eşref Korkmazoğlu, Yücel Candemir (Dk78 Sinan Özkan), Abdullah Topkara(Dk68 İbrahim Mızrap), Enes Yılmaz

Kahramanmaraşspor: Ahmet Üçgün, Deniz Solmaz(Dk46 M. Burak Tarlabölen), Taşkın Kartal, Ramazan Övüç(Dk68 Alican Karadğ), Enis Durak(Dk68 Berke Tambay), Birkan Öksüz, Deniz Yılmaz, Ali Rıza Kılıç (dk81 Mustafa Sol), Emre Özkan, H. İbrahim Esen (Dk62 Canberk Aydın), Y. Ramazan Zorlu

Goller: Dk23 Mustafa Aydın, Dk52 Timur Kosavalı, Dk62 Yücel Candemir, Dk88 İbrahim Mızrap (Sivas Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk34 H. İbrahim Esen, Dk74 Taşkın Kartal (Kahramanmaraşspor)