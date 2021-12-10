Kahramanmaraşspor Galibiyete Kilitlendi

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17.haftanın maçında Kahramanmaraşspor, Ergene Velimeşespor ile karşı karşıya gelecek. 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişatına dur diyen Kahramanmaraşspor, 6 puanla 19.sırada yer alırken, 11 puanı bulunan Diyarbekirspor ise 17.sırada yer alıyor. Kahramanmaraşspor ekibi Tekirdağ’da oynanacak müsabakayı yeni bir viraj olarak görüyor ve maça galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor yeni Teknik patron ve Sportif direktörle ile anlaşması ile birlikte Ergene maçının hazırlıklarına başlandı. Ligde bir türlü çıkış yakalamayan ve alt sıralarda kalan Kahramanmaraşspor’da boş olan Teknik Direktörlük koltuğuna geçen sezon takımın başında yer alan Sinan Yücer, sportif direktörlüğe ise daha önce Kahramanmaraşspor’da forma giyen Aytürk Hocaoğlu getirilmesi ile takımda yeni bir heyecan başladı. Sezona yeni bir sayfa açmayı planlayan ve kötü günleri geride bırakmayı planlayan Kahramanmaraşspor’da hedef galibiyet olarak belirlendi. Geçen hafta Recep Aydemiri’in karşılıklı olarak ayrıldığı Kahramanmaraşspor’daki Teknik patronluk koltuğunu 2020-2021 sezonunda Kahramanmaraşspor’da görev yapan Sinan Yücer getirildi. Sinan Yücer takımın başında çıktığı 22 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Topladığı 27 puanla takımı 11.sırada bıraktı. Sinan Yücer yönetiminde 26 gol atan Kahramanmaraşspor kalesinde 33 gol görmüştü.

Üst üste aldığı mağlubiyetlerle TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişatını sürdüren şehrimizi temsil eden Kahramanmaraşspor deplasmanda oynayacağı Ergene Velimeşe maçının provasını yapıyor.

2021-2022 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 16.haftanın maçında Kahramanmaraşspor, hafta sonu Tekirdağ Deplasmanında oynayacağı Ergene Velimeşespor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Ligi 17. Haftasında Ergene velimeşespor, maçının hazırlıklarına ara vermeden sürdüren ve Ligde Kritik bir dönem geçiren Kahramanmaraşspor kendi tesislerinde gerçekleştirdiği idman ile sürdürdü. Hanefi Mahçiçek stadında Kahramanmaraşspor yeni teknik adam Sinan Yücer koordinesinde çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir Belediyesi Tesisleri Hanefi Mahçiçek Stadyumunda Kahramanmaraşspor'lu futbolcular gerçekleştirdiği idman ile deplasmandaki maçın provasını gerçekleştirdi. Zorlu bir müsabakaya çıkacak olan Kahramanmaraşspor Hanefi Mahçiçek stadyumunda takım içerisindeki futbolcular kendi aralarında 2 takım oluşturarak Çift kale maçı ile hazırlıklarını sürdürürken takımın moral ve motivasyonunun iyi olmadığı fark edildi. Bu sezon oynadığı futbolla büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Kahramanmaraşspor yeni teknik adamla yeni bir sayfa açmak için çalışıyor.

MÜSABAKANIN HAEMLERİ AÇIKLANDI

Ergene Velimeşespor, Kahramanmaraşspor, maçı 12 Aralık Pazar günü saat 13:00'de Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda oynanacak. Trabzon Bölgesinden Alpaslan Şen yöneteceği maçta, Ordu Bölgesinden Metin Yalçın ile Bayburt Bölgesinden Volkan Kaan Topal yardımcı hakem olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ardahan Bölgesinden Doğu Yılmaz olacak.

4.RANDEVU

Ergene Velimeşe ile Kahramanmaraşspor Takımları futbol tarihleri boyunca 3 kez karşı karşıya geldi. 1 maçı Kahramanmaraşspor kazanırken, 2 maçı ise ev sahibi Ergene Velimeşe kazandı.

2020/2021 - Kahramanmaraşspor 2 - 0 Ergene Velimeşe

2020/2021 - Ergene Velimeşe 1 - 0 Kahramanmaraşspor

2019/2020 - Kahramanmaraşspor 0 - 4 Ergene Velimeşe

YÜCER, “GALİBİYETE ODAKLANDIK”

Kahramanmaraşspor Teknik Direktörü Sinan Yücer, Ergene Velimeşespor maşı hazırlıkları sırasında son durum hakkında değerlendirmede bulundu.

Tüm hazırlıklarını 3 puana göre yaptıklarını söyleyen Kahramanmaraşspor Teknik Patronu Sinan Yücer, “Artık ligde daha zorlu haftalara giriyoruz. Bu Hafta deplasmanda Ergene ile karşılaşacağız ve takımın moral ve motivasyonu şuan iyi. Takımı yakinen tanıyan biriyim. Göreve gelmemle ne yapabiliriz üzerinde çalışmalar yaptık ve inşallah Ergene Velimeşeden 3 puanı alıp çalışmalarımızı galibiyete çevireceğiz. Takım olarak ligin başlangıcından bu yana pekiyi bir çizgi yakalayamadık. Pandemi süreci içerisindeyiz ve kısa süreli aksaklıklarımızda oluyor. Zaman zaman yine hatalarımız oldu tabi. Velimeşe maçını çıkış maçı olarak değerlendiriyoruz. Ergene Velimeşespor maçında da çıkışımızı ve iyi mücadelemizi devam ettirip, istediğimiz 3 puan alacağız” dedi.

“FUTBOLCULARIM BU MAÇI ÇOK ÖNEMSİYOR”

Bütün futbolcularıma çok güceniyorum diyen Yücer, “Bütün oyuncularımız Velimeşe maçından galip geleceklerine inanıyorlar. İnşallah herhangi bir aksaklık yaşamazsak, bu maçtan 3 puanı alacağımıza inanıyorum. Hafta içerisindeki yaptığımız çalışmalarda futbolcularımızın istekli ve hırslı olduklarını gördüm. Mutlaka galip geleceğimize ve bütün oyuncularımızın galibiyet için bütün gücünü ortaya koyacaklarına inanıyorum. Onlara her zaman olduğu gibi çok güveniyorum” şeklinde konuştu.

“BURAYA ŞEREFLE, ONURLA, MUTLULUKLA GELDİM”

Beni bu göreve layık gören herkse çok teşekkür ediyorum diyen Yücer, “Eski sporcum Aytürk kardeşimle yeni bir yola başkoyduk. Bu süreçte bana destek verdiği için teşekkür ediyorum. Kahramanmaraşspor’da olmaktan ben çok mutluluk duyuyorum, Buraya şerefle, Onurla, mutlulukla geldim. Ve buradan sıkıntılı başlayan bir ligde mutlu devam edip, mutlu bitirerek burada sezonu bitirmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

“HEP BERABER TAKIMI AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Başarının inanmak ve birliktelikten geleceğin ifade eden Yücer, konuşmasının sonunda; “Bunun içinde Ben, Hocalarım, Başkanım, Taraftarımız hep birlikte elimizden geleni değil de, elimizden gelenden fazlasını yaparsak bu şehri hep beraber tekrar ayağa kaldırıp lig sonunda hak ettiğimiz yerde bitirebiliriz. Kahramanmaraşspor güçlü bir cama, güçlü bir kulüp her şeyden güzeline layık bir kulüp ve hak ettiği yerlere hep beraber, Allah birlikte ulaşmayı nasip eder. Taraftarlarımız her şartta bizi desteklesinler, lig içerisinde kayıplar olur, galibiyetler olur. Ne kayıp ettiğimiz için ligden düşüyoruz, ne kazandığımız için ligde kalıyoruz. Önemli olan en son hakemin çalacağı düdükte olmamız gereken yerde ligi bitire bilmek. O ana kadar desteklerini bekliyoruz. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah sıkıntılı ligi mutlu bitiririz” dedi.