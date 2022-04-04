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Kahramanmaraşspor küme düştü!

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, ligin 33. haftasında da mağlubiyet alarak küme düştü.

Kahramanmaraşspor küme düştü!

Kahramanmaraşspor küme düştü!

TFF 2. Lig Kırmızı Gurupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, ligin 33. haftasında da mağlubiyet alarak küme düştü.

04 Nisan 2022 Pazartesi 12:26
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2. Ligde mücadele eden Kahramanmaraşspor, 2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta 33. Haftada Adıyaman Futbol Kulübü ile karşılaştığı maçtan dan mağlubiyet alarak taraftarını üzüntüye boğdu.

Adıyaman Atatürk Stadyumundaki müsabakanın 14. dakikasında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Konuk ekip Kahramanmaraşspor ise Emre Özkan ile 24. dakikada skoru 1-1 yaptı. Ev sahi ekip 35’ci dakikada 2-1 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçta ikinci yarı ise gol sesi çıkmadı.

Müsabaka Adıyaman şehrindeki Atatürk Stadyumu'nda 3 Nisan Pazar günü saat 14.00'de karşılaşma ev sahibi Adıyaman Futbol Kulübü'nün cezası nedeniyle seyircisiz oynanıyor Karşılamayı Bayburt Bölgesinden Murat Türkoğlu yönetecek. Murat Türkoğlu'nun yardımcıları Samsun Bölgesinden Sezgin Şahbaz ile Antalya Bölgesinden Kerem İlitangil yönettiği maçta 3 gol sesi çıktı. Müsabakayı ev sahibi Adıyamanspor 2-1 kazanmasını bildi.

Kahramanmaraşspor, 18 puanla 20 son sırada yer alıyor.

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Kahramanmaraşspor Küme Düştü!
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