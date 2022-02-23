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Kahramanmaraşspor Van’a Mağlup Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 27. hafta müsabakasında deplasmanda konuk olduğu Silahtaroğlu Van Spor Fk’ya 1-0 mağlup oldu.

Kahramanmaraşspor Van’a Mağlup Oldu

Kahramanmaraşspor Van’a Mağlup Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kahramanmaraşspor, 27. hafta müsabakasında deplasmanda konuk olduğu Silahtaroğlu Van Spor Fk’ya 1-0 mağlup oldu.

23 Şubat 2022 Çarşamba 18:43
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2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta 27. Haftanın maçında Kahramanmaraşspor, maçında Silahtaroğlu Van Spor Fk ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Van Atatürk stadında oynanan Silahtaroğlu Van Spor Fk, Kahramanmaraşspor maçında tek gol atıldı. Karşılaşmayı ev sahibi Silahtaroğlu Van Spor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Son zamanlarda ciddi çıkışlar yapan Vanspor, galibiyet serisini sürdürmeye devam ediyor. Sezonun ikinci devresinden bu yana 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1’de mağlubiyet alan Vanspor, kendi evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u da 60’ncı dakikada Kubilay Akyüz’ün golüyle 1-0 yenerek galibiyeti serisini 4 maça çıkardı.

Son Güncelleme: 23.02.2022 18:44
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Kahramanmaraşspor Van’a Mağlup Oldu
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