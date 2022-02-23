Kahramanmaraşspor Van’a Mağlup Oldu

2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta 27. Haftanın maçında Kahramanmaraşspor, maçında Silahtaroğlu Van Spor Fk ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Van Atatürk stadında oynanan Silahtaroğlu Van Spor Fk, Kahramanmaraşspor maçında tek gol atıldı. Karşılaşmayı ev sahibi Silahtaroğlu Van Spor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Son zamanlarda ciddi çıkışlar yapan Vanspor, galibiyet serisini sürdürmeye devam ediyor. Sezonun ikinci devresinden bu yana 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1’de mağlubiyet alan Vanspor, kendi evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor’u da 60’ncı dakikada Kubilay Akyüz’ün golüyle 1-0 yenerek galibiyeti serisini 4 maça çıkardı.