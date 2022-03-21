Kahramanmaraşspor yine eli boş döndü!

2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta 30. hafta müsabakasında Kahramanmaraşspor ile 1461 Trabzon FK takımları İskenderun da karşılaştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi 5 Temmuz Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayan maçta ilk yarı 1461 Trabzon FK'yı 1-0'lik üstünlüğü ile sona erdi. 1461 Trabzon FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup etti.

PERDE PENALTI GOLÜ İLE AÇILDI

İlk yarıda her iki takımında gol aradığı müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Müsabaka hakemi tarafından 2 dakika oynanmayan süre ilave edildi. Uzatma süresi içerisinde Trabzon ekibi baskılı atakla yüklendi ve ceza alanında Kahramanmaraşspor’un faulüne maruz kaldı. Müsabaka hakemi pozisyonu Penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı Kullanana Ahmet Kesim ise topu ağlara göndererek golünü kayıt etti. Gol sonrası ilk yarının son düdüğü çaldı.

2. YARIDA GOLLER GELDİ

İlk yarının uzatma dakikasında perde aralanırken 2. Yarıda gol yağmuru yaşandı. İkinci yarıda goller 69’da Hakan Yavuz, 76’da ise Halil İbrahim Tuna kaydetti. Kırımızı Beyazlıların tek sayısını ise 78’de Can Erdem kayıt etti.

MÜSABAKADAN ÖNEMLİ DAKİKALAR;

Dk1 Müsabakaya konuk ekip Hekimoğlu Trabzon başladı.

Dk3 Trabzon ekibi İsmail ile atağa çıktı Hakan Yavuz sol çaprazdan içeri girdi pasını Ali Aytemur aktardı Ali Aytemur topu aldı defanstan sıyrılarak kaleye yöneldi. Kaleciyi de aşan Ali Aytemur topu ağlara göndermek istedi yan hakem ofsayt bayrağını kaldırarak pozisyonu durdurdu.

Dk7 Trabzon ekibi gole çok yaklaştı H. İbrahim Tuna topu uzun gönderdi. Kahramanmaraş savunmasında Denis topu kontrol etti. Pasını arkadaşına göndermek isterken Pas kaybında konuk ekip Trabzon da Yasin Palaz top çeldi ve pasını Ahmet Kesim’e bıraktı. Ahmet ise sert şutunda kaleci Ömer Faruk topu kontrol etmesini bildi.

Dk11 1461 Trabzon 30 metre yakından Ö. Yıldırım ile serbest vuruş kazandı. Yasin Abdioğlu ile kullanılan serbest vuruşta barajı aşan top kaleci Ömer Faruk yumrukla topu oyuna çelerek uzaklaştırmasını bildi.

Dk13 Kahramanmaraşspor sol çaprazdan serbest vuruş kazandı ve Yasin Davuş’un içeri gönderdiği top arka direğe doğru üstten içeri giderken Trabzon ekibinde Yasin Palaz topu kornere çelen isim oldu.

Dk15 Kahramanmaraşspor Halil İbrahim ile atağa çıktı ve uzun topta Yakup Ramazan kontrol etti ve boşa kaçan arkadaşına gönderdi. Topa sahip çıkan Can topu kontrol etti ve ceza alanına giriş yaptı topu defans kontrol etti.

Dk19 Kahramanmaraşspor Özcan ile atağa çıktı ve ceza alanında topla buluşan Can Erdem topu kontrol ederek kısa pasla Emre Özkan’ı besledi. Emre ise topu kaleye gönderdi kaleci topu kornere çeldi. Korneri Okan Saraçoğlu kullandı ve içeri gönderilen topta kaleci Özkan Karabulut topu kontrol altına aldı.

Dk33 Trabzon ekibi Erkul Küçük ile Serbest vuruş kazandı içeri gönderdiği topu Kahramanmaraşspor defansında Yusuf Çelik oyuna çeldi. Uzun topla yüklenen Kahramanmaraşspor Okan Saraçoğlu ile ceza alanına girdi. Okan’ın içeri aktardığı topa Can Erdem son vuruşu yapamadı top auta gitti.

Dk37 Kahramanmaraşspor korner kullandı ve içeri gönderilen topta Yakup Ramazan vurdu defansa çarpan top direği sıyırıp kornere gitti. Okan Saraçoğlu’nun kullandığı Kornerden ise cevap çıkmadı.

Dk41 Sağ kanattan Emre Özkan ile atağa çıkan Kahramanmaraşspor da Emre Özkan’ın pasını alan Yakup Ramazan ceza alanında kaleci ile kaldığı anda topa dokundu top yan ağlara takılı kaldı.

Dk45 ilk yarıda normal süre tamamlanırken 2 dakika ilave edildi.

Dk45+2 Bu dakikada 1461 Trabzon ekibi Ahmet Kesim ile Penaltı kazandı. Ahmet Kesim’in kullandığı penaltı atışında Ahmet topu ağlara gönderdi. 0-1

İKİNCİ YARI

Dk47 İkinci ayrının hemen başında Trabzon ekibi köşe vuruşu kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Yasin’in vurduğu kafada top direkten döndü.

Dk51 Kahramanmaraşspor bu dakikalarda etkili ataklarla gol aramaya başladı.

Dk59 konuk ekip Trabzonspor da Sol taraftan Ali Aytemur ile gelişen atakta arka direğe yollanan topu iyi takip eden H. İbrahim topu üstten auta gönderdi.

Dk69 Trabzon ekibi Hakan Yavuz ile 2. Golü buldu. 0-2

Dk70 1461Trabzon defansı ani gelişen Kahramanmaraş atağını uzaklaştırmaya çalışırken ceza alanında yaşanan pozisyonda top kaybı yaşandı.

Dk76 Trabzon ekibi Halil İbrahim Tuna ile fark 3’e çıktı 0-3

Dk 78 Kahramanmaraşspor penaltı kazandı. Penaltıda ise Can Erdem topu ağlara göndermesini bildi. 1-3

Dk90 Mücadeleye 4 dakika uzatma eklendi.

Dk90+4 Kahramanmaraşspor atağında son dakikalardaki ani atağında kaleye gönderilen savunmadan oyuna döndü. Pozisyondan başka pozisyon olmayınca müsabaka hakemi son düdüğünü çaldı ve müsabakayı bitirdi.

MAÇIN KARNESİ

STADYUM: İskenderun 5 Temmuz

HAKEMLER: Fatih Tokail, Uğur Önay, Güner Mumcu Taştan

KAHRAMANMARAŞSPOR: Ömer Faruk Gümüş (Dk86 Rüstem Yiğit Yıkılmaz), Özcan Atalay, Deniz Solmaz, Yusuf Çelik (Dk72Mustafa Sol), Emre Özkan, H. İbrahim Esen, Okan Saraçoğlu, Can Erdem, İbrahim Hırçın (Dk86 Emre Bayram), Yasin Davuş, Yakup Ramazan Zorlu (Dk64 Hebat Alan)

1461 TRABZON FK: Özkan Karabulut, Erkul Küçük, Hakan Yavuz(Dk79 Tunahan Ergül), M. Caner Aktaş(Dk64 R. Anıl Başara), Ö. Yıldırım(Dk81 Kerem Baykuş), H. İbrahim Tuna, Hakan Yeşil, Yasin Palaz, Yasin Abdioğlu(Dk63 M.Denizhan Taşkan), Ali Aytemur(Dk81 Onur Akdeniz), Ahmet Kesim

SARIKARTLAR: Dk19 İbrahim Hırçın, Dk66 Özcan Atalay (Kahramanmaraş)

Goller: Dk45+2 Ahmet Kesim, Dk68 Hakan Yavuz, Dk76 Halil İbrahim Tuna (1461 Trabzon), Dk78 Can Erdem (Kahramanmaraşspor)