Kahramanmaraşspor’da istifa şoku

2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta 32. haftanın maçında Kahramanmaraşspor, ev sahibi olacağı maçta Niğde Anadolu Fk'yı konuk edecek.

2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta Kahramanmaraşspor'da ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sinan Yücer ile yaptığımız karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Sinan Yücer ve ekibine hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” denildi.

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAM

2. Ligde mücadele eden Kahramanmaraşspor, Niğde Anadolu Fk maçı Osmaniye şehrindeki 7 Ocak Stadyumu'nda 30 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alper Oran yönetecek. Oran'ın yardımcıları Uğur Başdaş ile Baykal Tuna yapacak. Kahramanmaraşspor, ligde 17 puanla 20.sırada yer alırken, Niğde Anadolu Fk ise 20 puanla 19.sırada yer alıyor. Kahramanmaraşspor, 48 Futbolcu ve 4 teknik adamla 17 puan toplandı. 2.Lig Kırmızı Gruptaki Kahramanmaraşspor, 48 Futbolcu ve 4 teknik adamla 17 puan toplandı. Kahramanmaraş'ı Profesyonel Liglerde temsil eden Kahramanmaraşspor, 2021-2022 sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta 31.Hafta geride kalırken 17 puan ve averajla 20 takımlı ligde 20.sırada yer alıyor. Ligde kalma umudu çok az olan Kırmızı Beyazlılar, 2021-2022 sezonunda 48 oyuncuya Lisans çıkarttı. Biri alt yapı sorumlusu olmak üzere 4 teknik adamla çalışan Kahramanmaraşspor, 17 puan toplandı.