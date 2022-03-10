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Kahramanmaraş’ta futbol müsabakaları ertelendi

Türkiye genelinde beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alan TFF, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan maçları ileri bir tarihe erteledi.

Kahramanmaraş’ta futbol müsabakaları ertelendi

Kahramanmaraş’ta futbol müsabakaları ertelendi

Türkiye genelinde beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alan TFF, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan maçları ileri bir tarihe erteledi.

10 Mart 2022 Perşembe 18:46
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TFF'den yapılan açıklamada, “Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı” denildi.

KMS 1461 TRABZONLA İSKENDERUNDA KARŞILAŞACAKTI

2.Ligdeki temsilcimiz Kahramanmaraşspor'un 30.haftada karşılaşacağı 1461 Trabzon FK maçı ileri bir tarihe ertelendi. Kahramanmaraşspor, 1461 Trabzon FK karşılaşması 13 Mart Pazar günü saat 14.00’de İskenderun 5 Temmuz Stadyumunda başlayacaktı. Yapılan açıklama doğrultusunda Kahramanmaraşspor, 1461 Trabzon FK müsabakası 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

HAVA MUHALEFETİ BAL EKİPLERİNİ DE ETKİLEDİ

TFF’den yapılan açıklama doğrultusunda Profesyonel Liglerin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakaları da ertelemeye gitti. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grupta mücadele eden Kahramanmaraş Temsilcileri Andırın Yeşildağspor'un ve Elbistanspor’un maçlarıda ileri bir tarihe ertelendi.

ANDIRIN YEŞİLDAĞ - ÜRGÜPSPOR İLE OYNAYACAKTI!

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grupta Andırın Yeşildağspor'un Andırın Yenişehir Stadyumunda karşılaşacağı Ürgüpspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Andırın Yeşildağspor - Ürgüpspor, karşılaşması 13 Mart Pazar günü saat 14.00’de başlayacaktı. TFF’den yapılan açıklama doğrultusunda BAL’da ertelemeye gitti. Buna göre,'' Andırın Yeşildağspor, Ürgüpspor müsabakası 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

ELBİSTAN NEVŞEHİR’E GİDECEKTİ!

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3.Grupta mücadele eden Kahramanmaraş ekibi Elbistanspor hafta sonu Nevşehir Kapadokya’ya gidecekti. BAL ekipleri Suvermez Kapadokyaspor, Elbistanspor, karşılaşması 13 Mart Pazar günü saat 14.00’de başlayacaktı. TFF'den yapılan açıklamada doğrultusunda Suvermez Kapadokyaspor, Elbistanspor müsabakası 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

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Kahramanmaraş’ta Futbol Müsabakaları Ertelendi
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