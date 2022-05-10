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Kahramanmaraş’ta ‘Spora Atılan Adımlar’ Projesi Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu koordinasyonunda erken yaşta spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için ‘Spora Atılan Adımlar’ projesini hayata geçiriyor.

Kahramanmaraş’ta ‘Spora Atılan Adımlar’ Projesi Başlıyor

Kahramanmaraş’ta ‘Spora Atılan Adımlar’ Projesi Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu koordinasyonunda erken yaşta spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için ‘Spora Atılan Adımlar’ projesini hayata geçiriyor.

10 Mayıs 2022 Salı 16:25
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında şehirde erken yaşta spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) koordinesinde, İSAR Derneği iş birliğiyle ‘Spora Atılan Adımlar’ adlı eğitim projesi start alıyor. Proje kapsamında, 10 – 14 yaşları arasında toplamda 70 çocuğa erken yaşta spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılmasına yönelik çeşitli branşlarda spor eğitimleri ve danışmanlık hizmetleri verilerek çocukların fiziki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Spora Atılan Adımlar Projesi kapsamında basketbol, yüzme ve futbol branşlarında eğitim alacak çocukların uzmanlar eşliğinde vücut analizleri ve beslenme programları yapılarak periyodik olarak takipleri gerçekleştirilecek. Sağlıklı beslenme ve sporun hayattaki önemine dair farkındalık oluşturulması için de okullarda bilgilendirme günleri düzenlenecek.

Projelerimiz Devam Edecek

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Spora Atılan Adımlar Projesi’ne ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizde çocukları genç yaşta spora ve sağlıklı beslenmeye teşvik etme noktasında bir projeyi daha hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu koordinesinde, İSAR Derneği ile iş birliğiyle ‘Spora Atılan Adımlar’ projesini hayata geçiriyoruz. İlerleyen dönemde de uluslararası kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürerek, yeni projelerin şehrimize kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 10.05.2022 18:30
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Kahramanmaraş’ta ‘Spora Atılan Adımlar’ Projesi Başlıyor
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