Kahramanmaraş’ta sporcu fabrikası çalışıyor!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte spor tutkunlarına kapılarını açan hem eğlenmek hemde öğrenmek amacıyla açılan GSB Yaz Spor Okulları bir çok branşta dallarında uzman antrenörler eşliğinde başladı.

GSB Yaz Spor okulları, gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunurken, aynı zamanda sosyal becerilerini de güçlendiriyor.

YAZ SPOR OKULLARI GENÇ SPORCULARA KAPILARINI AÇTI

Yaz boyunca düzenlenen antrenmanlar ve eğitimler sayesinde öğrenciler, spor yapmanın yanı sıra arkadaşlık kurma ve takım ruhu oluşturma şansı buluyor. Çocuklarını sporla tanıştırmak isteyen ailelerin tercihi olan yaz spor okulları, futbol, basketbol, yüzme, voleybol, atletizm, oryantiring, kano, wushu, bisiklet, jimnastik, okçuluk, kürek, güreş gibi pek çok farklı branşta eğitim imkanı sunuyor. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, çocuklar hem spor yapmanın keyfini çıkarıyor hem de disiplinli bir şekilde çalışma alışkanlığı kazanıyor.

“FABRİKA’NIN TEMELİ YAZ SPOR OKULLARI OLACAK”

Yaz Spor Okulları hakkında bilgi veren Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “27 Haziran’da açılışını yapmış olduğumuz Yaz Spor Okullarımızda antrenörlerimiz eşliğinde eğitimlerimize başladık. Yaz spor okulları sadece bedensel aktivite sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çocuklarımızın kişisel gelişimlerine de büyük katkıda bulunuyor. Bir diğer nokta spor yapmak, stresi azaltır, ruh halini iyileştirir ve genel sağlığı destekler. Böylece yeni eğitim öğretim dönemine gençlerimiz daha dinç ve hazır bir şekilde girerler. Kısacası, yaz spor okulları gençler için sadece spor yapma fırsatı değil, aynı zamanda hayatlarına olumlu yönde dokunan bir fırsattır. Bu nedenle, gençlerimizin sporla tanışmasını ve bu deneyimlerden en iyi şekilde faydalanmalarını teşvik etmek büyük önem taşıyor. Bizlerde yaz spor okulları ile beraber şehrimizde geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek, gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracak gençler yetiştirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Burayı bir fabrika olarak düşünürsek temel yaz spor okulları diyebiliriz. Gsb Yaz Spor Okullarını Kahramanmaraş’ta beraber düzenlediğimiz desteklerini esirgemeyen Büyük Şehir Belediye Başkanımıza, çalışanlarına, antrenörlerimize, katılımları dolayısıyla gençlerimize, onları yalnız bırakmayan ailelerine, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm çocuklarımıza eğlenceli ve sağlıklı günler diliyorum” dedi.