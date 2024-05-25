Kahramanmaraş’ta sporseverler final four heyecanı yaşadı!

Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş’ı spor alanında da Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi yapmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sporseverlere özel bir çalışma yaptı.

EuroLeage Final Four’da Fenerbahçe – Panathinaikos müsabakası Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Karacasu Konteyner Kent’te kurulan led ekranlarda canlı yayınlandı.

Olumsuz hava koşullarına rağmen basketbolseverler, Fenerbahçe’nin Yunanistan temsilcisi Panathinaikosile zorlu mücadelesini büyük bir heyecanla takip etti. Vatandaşlar, sağlanan canlı yayın desteği için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir,Basketbolseverleri Bir Araya Getirdi

Faruk Kuşcu, “Kahramanmaraş Genç Fenerbahçeliler Dernek Başkanıyım. Öncelikle bu kadar basketbolseveri bir araya getiren Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Hep birlikte takımımızı destekliyoruz. Güzel bir akşam” dedi. Umutcan Kuştan ise, “18 yaşındayım. Özellikle gençlerin bir araya gelmesi noktasında bu tür organizasyonlar çok güzel oluyor” diye konuştu. Organizasyon için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Yusuf Can Ebe, “UNİFEB olarak bu organizasyona hep birlikte katıldık. Fenerbahçe’mizin yanındayız” ifadelerini kullandı. Arif Can Balçın da, “Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesi çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.