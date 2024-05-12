Kahramanmaraş’ta yeşil sahada anneler günü sürprizi!

Kahramanmaraş futbol tarihinde ilk kez bir kadın futbol kulübünü hem kurup hemde bütün maçlarda takımının yanında olan sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda spora ve gençlerin hayatına dokunan bir lider olarak dikkat çeken Başkan Dilek Bozdağ’a yeşil sahada ‘Anneler Günü’ sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş Yerel Amatör Lig 2. Kümede mücadele eden Döngele Bozdağspor’un hafta sonu Merkez1 Futbol sahasında icra edilen Turkuaz Spor müsabakası öncesi maçın Hakemi Mehmet Gökçeli başta olmak üzere Döngele Bozdağspor Kafilesi Kulüp Başkanı aynı zamanda annesi olarak gördükleri Dilek Bozdağ’a çiçek hediye etti.

6 Şubat depremi sonrasında ortaya çıkan zorluklara rağmen kurduğu Döngele Bozdağspor Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlenen Dilek Bozdağ, kadınların futboldaki yerini güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atıyor.

KADIN BAŞKAN OLARAK TARİH YAZIYOR

Kahramanmaraş futbol tarihinde ilk kez kadın başkan olarak görev yapan Dilek Bozdağ, amatör ligde mücadele eden Döngele Bozdağspor'un başarıları için gece gündüz demeden çaba sarf ediyor. Bozdağ, kadınların futboldaki varlığını artırmak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak adına önemli bir misyon üstleniyor.

Dilek Bozdağ, futbol takımının başkanlığı sırasında sadece yöneticilik görevini değil, aynı zamanda annelik ve ablalık rollerini de üstleniyor. Genç sporcularla birebir ilgilenen Bozdağ, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spora yönelmeleri için gençlere rehberlik yapıyor.

SPORUN GÜCÜYLE HEDEFLERE YÜRÜYOR

Kulüp Başkanı Dilek Bozdağ, başta futbol olmak üzere sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine inanıyor. Kendisi futboldan uzak bir geçmişe sahip olmasına rağmen, sporun gençleri bir araya getirerek olumlu bir değişim yaratma gücünü keşfettiğini söylüyor. Hedefinin, Döngele Bozdağspor'u üst liglerde başarılı bir şekilde temsil etmek olduğunu belirtiyor.

GELECEĞE YATIRIM: SPOR VE EĞİTİM

Bayan Başkan olarak Kahramanmaraş’ta tarih yazmaya çaba sarf eden Dilek Bozdağ, spora ve gençlerin eğitimine yaptığı bu önemli yatırımlarla topluma olumlu bir miras bırakmayı hedefliyor.

Öğrenci sayısını her geçen gün artıran Bozdağ, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve gelecekteki başarılarına odaklanmaları için ellerinden geleni yapıyor.