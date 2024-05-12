Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya Devam Ediyor
Mobil Çocuk Kütüphanesi,Minik Gönüllere Dokunmaya...

Kahramanmaraş’ta yeşil sahada anneler günü sürprizi!

Kahramanmaraş'ta iş insanı ve aynı zamanda futbol takımı başkanı, takımının annesi Dilek Bozdağ’a yeşil sahada sporcular ve maçın hakemlerinden anneler günü sürprizi.

Kahramanmaraş’ta yeşil sahada anneler günü sürprizi!

Kahramanmaraş’ta yeşil sahada anneler günü sürprizi!

Kahramanmaraş'ta iş insanı ve aynı zamanda futbol takımı başkanı, takımının annesi Dilek Bozdağ’a yeşil sahada sporcular ve maçın hakemlerinden anneler günü sürprizi.

12 Mayıs 2024 Pazar 19:17

Kahramanmaraş futbol tarihinde ilk kez bir kadın futbol kulübünü hem kurup hemde bütün maçlarda takımının yanında olan sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda spora ve gençlerin hayatına dokunan bir lider olarak dikkat çeken Başkan Dilek Bozdağ’a yeşil sahada ‘Anneler Günü’ sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş Yerel Amatör Lig 2. Kümede mücadele eden Döngele Bozdağspor’un hafta sonu Merkez1 Futbol sahasında icra edilen Turkuaz Spor müsabakası öncesi maçın Hakemi Mehmet Gökçeli başta olmak üzere Döngele Bozdağspor Kafilesi Kulüp Başkanı aynı zamanda annesi olarak gördükleri Dilek Bozdağ’a çiçek hediye etti.

6 Şubat depremi sonrasında ortaya çıkan zorluklara rağmen kurduğu Döngele Bozdağspor Kulübü'nün kurucu başkanlığını üstlenen Dilek Bozdağ, kadınların futboldaki yerini güçlendirmek amacıyla önemli adımlar atıyor.

KADIN BAŞKAN OLARAK TARİH YAZIYOR

Kahramanmaraş futbol tarihinde ilk kez kadın başkan olarak görev yapan Dilek Bozdağ, amatör ligde mücadele eden Döngele Bozdağspor'un başarıları için gece gündüz demeden çaba sarf ediyor. Bozdağ, kadınların futboldaki varlığını artırmak ve sporun yaygınlaşmasına katkıda bulunmak adına önemli bir misyon üstleniyor.

Dilek Bozdağ, futbol takımının başkanlığı sırasında sadece yöneticilik görevini değil, aynı zamanda annelik ve ablalık rollerini de üstleniyor. Genç sporcularla birebir ilgilenen Bozdağ, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spora yönelmeleri için gençlere rehberlik yapıyor.

SPORUN GÜCÜYLE HEDEFLERE YÜRÜYOR

Kulüp Başkanı Dilek Bozdağ, başta futbol olmak üzere sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine inanıyor. Kendisi futboldan uzak bir geçmişe sahip olmasına rağmen, sporun gençleri bir araya getirerek olumlu bir değişim yaratma gücünü keşfettiğini söylüyor. Hedefinin, Döngele Bozdağspor'u üst liglerde başarılı bir şekilde temsil etmek olduğunu belirtiyor.

GELECEĞE YATIRIM: SPOR VE EĞİTİM

Bayan Başkan olarak Kahramanmaraş’ta tarih yazmaya çaba sarf eden Dilek Bozdağ, spora ve gençlerin eğitimine yaptığı bu önemli yatırımlarla topluma olumlu bir miras bırakmayı hedefliyor.

Öğrenci sayısını her geçen gün artıran Bozdağ, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve gelecekteki başarılarına odaklanmaları için ellerinden geleni yapıyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Yeşil Sahada Anneler Günü Sürprizi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e sert Kahramanmaraş yanıtı! 'Utançla izledik'
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e sert Kahramanmaraş yanıtı! 'Utançla izledik'
Kahramanmaraşlı yıldızlar dünya ve Avrupa şampiyonu oldu!
Kahramanmaraşlı yıldızlar dünya ve Avrupa şampiyonu oldu!
Kahramanmaraşlı yüzücü Türkiye’yi temsil edecek
Kahramanmaraşlı yüzücü Türkiye’yi temsil edecek
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraşlı güreşçi olimpiyat biletini aldı!
Kahramanmaraşlı güreşçi olimpiyat biletini aldı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber