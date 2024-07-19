Kahramanmaraş’ta yüzme kursu tüm hızıyla devam ediyor

15 Temmuz'da başlayan Yaz Yüzme Kursu, gençlerin hem eğlenip hem de öğrenebileceği bir ortam sunarak, Eylül ayına kadar devam edecek.

Onikişubat Belediyesi’nin spor kültürünü yaygınlaştırmak ve özellikle gençlere yüzme branşında eğitim fırsatı sunmak amacıyla hizmet veren modern kapalı yüzme havuzları, hem amatör hem de profesyonel sporcuların yetişmesine olanak tanıyor.

Belediye bünyesindeki 1’i yarı olimpik 5 kapalı yüzme havuzu, çeşitli yaş gruplarına yönelik yüzme kursları ve antrenman programlarıyla hizmet veriyor. Tesisler sayesinde, gençler ve çocuklar yüzme branşında temel teknikleri öğrenirken, ileri seviye sporcular da performanslarını artırma imkanı buluyor.

Onikişubat Belediyesi’nin bu önemli spor yatırımları, ilçede sporun gelişmesine ve gençlerin sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine katkı sağlıyor.

YÜZME KURSUNA YOĞUN İLGİ

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin tesislerden tam anlamıyla istifade etme amacıyla her yıl düzenlediği yüzme kurslarında yeni dönem 15 Temmuz itibariyle başladı.

Kurslar, Haydarbey Mahallesi’ndeki Şeref Eroğlu Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Barbaros Mahallesi’ndeki Şehit Cengiz Engizek Kapalı Yüzme Havuzu, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi’ndeki Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu, Piri Reis Mahallesi’ndeki Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu ile Saçaklızade Mahallesi’ndeki Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu’ndatüm hızıyla devam ediyor.

Yaz Yüzme Kursu, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Kısa sürede dolan kontenjanlar isekursun ne kadar beğenildiğini gösteriyor. Kurs, çeşitli yaş gruplarına hitap eden derslerle her seviyeden öğrenciye uygun bir eğitim sunuyor.

UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE GÜVENLİ EĞİTİM

Yüzme, çocukların fiziksel sağlıklarını desteklerken, aynı zamanda sosyalleşmeleri için de harika bir fırsat sunuyor. Kurs boyunca öğrenciler, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini geliştiriyor. Eğlenceli aktivitelerle dolu olan bu program, katılımcıların yaz tatilini dolu dolu geçirmelerine olanak tanıyor. Yüzme dersleri, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Bu sayede, öğrenciler güvenli bir ortamda yüzmeyi öğrenirken, aynı zamanda fiziksel gelişimlerini de destekliyor. Eğitmenler, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun şekilde yaklaşarak, onların en iyi şekilde eğitim almasını sağlıyor.