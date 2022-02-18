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Kar Voleybolu Avrupa Turu Başlıyor

Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenecek Kar Voleybolu Avrupa Turu için hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “14 ülkeden 150’yi aşan sporcuyu Yedikuyular Kayak Merkezimizde misafir edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Kar Voleybolu Avrupa Turu Başlıyor

Kar Voleybolu Avrupa Turu Başlıyor

Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenecek Kar Voleybolu Avrupa Turu için hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Hayrettin Güngör, “14 ülkeden 150’yi aşan sporcuyu Yedikuyular Kayak Merkezimizde misafir edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

18 Şubat 2022 Cuma 09:54
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, uluslararası bir spor etkinliğine daha eve sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) koordinasyonunda 18 – 20 Şubat tarihlerinde kentte ilk kez Kar Voleybolu Avrupa Turu düzenlenecek. Bölgenin gözde kış turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe 14 ülkeden kadın ve erkeklerde toplamda 24 takım ve yaklaşık 150 sporcu katılacak. 18 Şubat Cuma günü start alıp, 20 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek olan etkinlikte mücadele edecek ülkeler arasında Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, Hollanda, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti yer alıyor.

İlk Kez Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş’ın tanıtımı için şehirde düzenlenen uluslararası organizasyonların önemini vurgulayan Başkan Güngör, “Uluslararası organizasyonlar şehrimizin tanıtımına da büyük katkı sağlıyor. Biz de bu tür uluslararası organizasyonların sayısının daha da artırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta ilk kez düzenlenecek Kar Voleybolu Avrupa Turu’na ev sahipliği yapacağız. 14 ülkeden 150’yi aşan sporcuyu Yedikuyular Kayak Merkezimizde misafir edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Kar Voleybolu Avrupa Turu Başlıyor
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