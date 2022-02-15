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Kar voleybolu Avrupa Turu’nun 1. Etabı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etap karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

Kar voleybolu Avrupa Turu’nun 1. Etabı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek

Kar voleybolu Avrupa Turu’nun 1. Etabı Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi, CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etap karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak.

15 Şubat 2022 Salı 13:26
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 1. etap karşılaşmalarına Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, Hollanda, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Ukrayna ve Çekya'dan 150 sporcu katılacak.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kurulan voleybol sahalarında düzenlenecek organizasyonda, kadın ve erkek kategorilerinde 24 takım mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kentin çok önemli bir turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentin tanıtılması amacıyla uluslar arası etkinliklere önem verdiklerini belirten Güngör, "Gerek Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) gerekse Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde, Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun başlangıç ayağını Kahramanmaraş'ımıza aldırdık. İş birliği için CEV ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. 18- 20 Şubat tarihlerinde 14 ülkeden yaklaşık 150 sporcu ve antrenörü şehrimizde ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Belediyenin yatırımlarıyla Yedikuyular Kayak Merkezi'nin standartlarını yükselttiğini aktaran Güngör, tüm vatandaşları 18 Şubat Cuma günü başlayacak müsabakaları izlemeye davet etti.

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun, Ukrayna'nın Truskavets, Türkiye'nin Kayseri ve Avusturya'nın Wagrain şehirlerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarla devam edeceği belirtildi.

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Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun 1. Etabı Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirilecek
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