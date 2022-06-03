Karakucak Türkiye şampiyonası Kahramanmaraş’ta

9 ilden 143 sporcu katıldığı şampiyona saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz 'un açılış konuşması ile başladı.

Boz, “Müsabakalar için Kahramanmaraş’a Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcu antrenör İdareci ve hakemlere başarılar dilerim. Sportmenlik içerisinden müsabakaların tamamlanması temennisi ile tüm sporculara başarılar dilerim.

Müsabakalar, tören alanına gelen Elazığ, Osmaniye, Adana, Erzurum, Kilis, Malatya, Kayseri, Gaziantep, Ordu ve Trabzon’dan gelen sporcular davul-zurna eşliğinde karşılanmasının ardından başladı.