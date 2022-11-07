Kickboks şampiyonları Kahramanmaraş’ta ringe çıkacak!

(MİYABB)Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliğini ziyaret eden Alp medya sahibi Alper Taşlıalan, Dünya ve Avrupa şampiyonu Ömer elhaj yapılacak olan turnuvayla ilgili kısa bilgi verdiler.

Yapımcılığını Alp medyanın organizatörlüğünü Alper Taşlıalan’nın ve Genel koordinatörlüğünü Dünya ve Avrupa şampiyonu Ömer elhaj Üstleniyor

3 Aralık 2022 cumartesi gecesi World WARİORRS NİGHT kickboks dünya şampiyonlar gecesinin ilk ayağı Kahramanmaraş merkez spor kompleksinde gerçekleştirecek toplamda 12 il ve 12 muhteşem kickboks şöleni 2023 yılın içerisinde 12 il ve 12 muhteşem gece ile gerçekleşecek bu muhteşem geceyi tüm dünya izleyecek ve muhteşem maçlara tanıklık edecek toplamda 7 ulusal Kanal 5i canlı olmak üzere ekranlara getirecek dünyanın tüm ülkeleri ve sporseverlerin gözü Kahramanmaraş’ta olacak Kahramanmaraş’ın tanıtımı için büyük bir fırsat olan ve dünya çapında büyük bir izleyici kitlesi olan kickboks şampiyonlar gecesinin şehrimize büyük bir değer katacağı inancındayız dedi.

Kahramanmaraş’ın tanıtımına Katkı Sağlayan organizasyonlarla gündeme gelen Alpmedya Alper Taşlıalan, Medya İnternet yayıncıları Birliği genel başkan yardımcılığı ile gerek medya, gerekse organizasyonlarda şehrimize katmadeğer kazandırarak göz dolduruyor…

Türkiyede Şampiyonlar yarışında 1. Ayağının Kahramanmaraş’ta Yapılması Şehrimizde İlk olacak ve Tüm Halkımız World WARİORRS NİGHT kickboks dünya şampiyonlar gecesine davetlidir..

Yer: 3 Aralık 2022 cumartesi Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi