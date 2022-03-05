KSÜ güreş takımı, şampiyon oldu

02-06 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya, KSÜ Spor Bilimleri Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjde Atıcı, Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu, Öğretim Görevlisi Ziya Poyraz ve Milli Sporcu Mehmet Toraman nezaretinde katılan KSÜ Güreş Takımı, şampiyona süresince yapılan karşılaşmalarda elde ettiği derecelerle Türkiye şampiyonu oldu.

KSÜ Güreş Takımı sporcularından Ahmet Taş 61 kiloda, Ertuğrul Kahveci 65 kiloda, Mustafa Durur 97 kiloda ve Anıl Berkant Kılıçsallayan 125 kiloda birincilik elde ederek Türkiye şampiyonu olurken, Ali Çam 70 kiloda ve Halil Gökdeniz 57 kiloda Türkiye ikincisi, Utku Doğan 74 kiloda, Yemliha Kayan 77 kiloda, Furkan Üçoluk 67 kiloda ve Furkan Gizir 61 kiloda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Turnuvada 4 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülük elde eden üniversitemiz Güreş Takımı takım halinde Türkiye şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

KSÜ Güreş Takımının KSÜ ailesine büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, takımın müsabakalara hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Türkiye şampiyonu olan Güreş Takımını tebrik etti.