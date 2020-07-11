Küme düşecek ilk takım belli oldu!

İngiltere Premier Lig´in 35´inci haftasında, lig sonuncusu Norwich City sahasında, West Ham United´a 4-0 mağlup olarak bitime 3 hafta kala küme düştü. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri Michail Antonio kaydetti.

Carrow Road´da oynanan karşılaşmada West Ham United 11´inci dakikada Michail Antonio´nun golüyle 1-0 öne geçti. 45´inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Antonio farkı 2´ye çıkardı.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren West Ham, 54 ve 74´üncü dakikalarda yine Antonio´nun attığı gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 21 puanla son sırada kalan Norwich City, Premier Lig´de küme düşen ilk takım oldu.

Premier Lig´de günün diğer karşılaşmasında ise Watford, sahasında Newcastle United´ı 2-1´lik skorla geçti.

Bu sonuçlarla West Ham United ile Watford 34 puana ulaşarak birer maç eksiği bulunan 28 puanlı Bournemouth ve 27 puanlı Aston Villa´nın önünde ligde kalmak için avantaj elde etti.(kaynak:sözcü.com)