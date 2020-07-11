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Küme düşecek ilk takım belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu. Sahasında West Ham United'ı ağırlayan Norwich City, 4-0'lık yenilgiyle ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Küme düşecek ilk takım belli oldu!

Küme düşecek ilk takım belli oldu!

İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu. Sahasında West Ham United'ı ağırlayan Norwich City, 4-0'lık yenilgiyle ligin bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:44

İngiltere Premier Lig´in 35´inci haftasında, lig sonuncusu Norwich City sahasında, West Ham United´a 4-0 mağlup olarak bitime 3 hafta kala küme düştü. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri Michail Antonio kaydetti.

Carrow Road´da oynanan karşılaşmada West Ham United 11´inci dakikada Michail Antonio´nun golüyle 1-0 öne geçti. 45´inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Antonio farkı 2´ye çıkardı.

Mücadelenin ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren West Ham, 54 ve 74´üncü dakikalarda yine Antonio´nun attığı gollerle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 21 puanla son sırada kalan Norwich City, Premier Lig´de küme düşen ilk takım oldu.

Premier Lig´de günün diğer karşılaşmasında ise Watford, sahasında Newcastle United´ı 2-1´lik skorla geçti.

Bu sonuçlarla West Ham United ile Watford 34 puana ulaşarak birer maç eksiği bulunan 28 puanlı Bournemouth ve 27 puanlı Aston Villa´nın önünde ligde kalmak için avantaj elde etti.(kaynak:sözcü.com)

Anahtar Kelimeler:
SporFutbolKümePremier Lig
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