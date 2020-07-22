Mesut Özil Süper Lig'e geliyor!

Fenerbahçe'de yaklaşık 2 sezondur transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve başkan Ali Koç Özil'i ısrarla takımda görmek isterken, mali sorunlar nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmedi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Son olarak Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

Arsenal'dan senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği dile getirildi.

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR

Ancak Özil'in geçtiğimiz yaz dünya evine girdiği oyuncu ve 2014 Miss Turkey 1.si eşi Amine Gülşe, İstanbul'a dönmek istiyor.

Gülşe'nin, mart ayında doğan bebekleri Eda'yı büyütmek için ailesinin de bulunduğu Türkiye'ye dönmeyi umduğu ifade ediliyor.

BOMBAYI BAŞAKŞEHİR PATLATIYOR!

Fenerbahçe'nin mali krize takıldığı Mesut Özil transferi için bombayı Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir patlatıyor.

İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Başakşehir, Türk asıllı Alman yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan turuncu-lacivertli ekip, transfer döneminin açılmasıyla birlikte girişimlerini resmileştirecek.

Bu sezon Arsenal'da 23 karşılaşmaya çıkan Mesut Özil, 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.