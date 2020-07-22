Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 39°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMBB yol çizgilerini yeniliyor
KMBB yol çizgilerini yeniliyor
KMBB grup yollarında çalışıyor
KMBB grup yollarında çalışıyor
KSÜ’de iletişim semineri
KSÜ’de iletişim semineri
Vali Coşkun dereceye giren LGS Türkiye 1.’lerini misafir etti
Vali Coşkun dereceye giren LGS...
İHA eğitimini tamamlayan gazeteciler ehliyetlerini aldı
İHA eğitimini tamamlayan gazeteciler ehliyetlerini...

Mesut Özil Süper Lig'e geliyor!

Fenerbahçe'de yıllardır taraftarın hayalini süsleyen Mesut Özil transferi, gerçekleşeceğe benzemiyor. İngiliz devi Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan dünya yıldızına, Süper Lig ekibi flaş öneriyle talip oldu.

Mesut Özil Süper Lig'e geliyor!

Mesut Özil Süper Lig'e geliyor!

Fenerbahçe'de yıllardır taraftarın hayalini süsleyen Mesut Özil transferi, gerçekleşeceğe benzemiyor. İngiliz devi Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan dünya yıldızına, Süper Lig ekibi flaş öneriyle talip oldu.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:28

Fenerbahçe'de yaklaşık 2 sezondur transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli taraftarlar ve başkan Ali Koç Özil'i ısrarla takımda görmek isterken, mali sorunlar nedeniyle bu transfer bir türlü gerçekleşmedi.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Son olarak Alman Bild Gazetesi, sarı-lacivertlilerin Mesut Özil ile temasa geçtiğini ancak tecrübeli oyuncunun yapılan teklifi reddettiğini açıkladı.

Arsenal'dan senelik 12 milyon euro garanti ücret alan ve 1 yıllık daha kontratı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yüksek maaşını bırakıp gitmeyi istemediği dile getirildi.

EŞİ DÖNMEK İSTİYOR

Ancak Özil'in geçtiğimiz yaz dünya evine girdiği oyuncu ve 2014 Miss Turkey 1.si eşi Amine Gülşe, İstanbul'a dönmek istiyor.

Gülşe'nin, mart ayında doğan bebekleri Eda'yı büyütmek için ailesinin de bulunduğu Türkiye'ye dönmeyi umduğu ifade ediliyor.

BOMBAYI BAŞAKŞEHİR PATLATIYOR!

Fenerbahçe'nin mali krize takıldığı Mesut Özil transferi için bombayı Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir patlatıyor.

İngiliz basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Başakşehir, Türk asıllı Alman yıldıza teklif yapmaya hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan turuncu-lacivertli ekip, transfer döneminin açılmasıyla birlikte girişimlerini resmileştirecek.

Bu sezon Arsenal'da 23 karşılaşmaya çıkan Mesut Özil, 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil TransferiArsenil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küme düşecek ilk takım belli oldu!
Küme düşecek ilk takım belli oldu!
30 Yıllık Şampiyonluk Özlemini Rekorlarla Dindirdi
30 Yıllık Şampiyonluk Özlemini Rekorlarla Dindirdi
Galatasaray'dan 2 fenerbahçe'den 3 transfer birden!
Galatasaray'dan 2 fenerbahçe'den 3 transfer birden!
Trabzonspor kupada adını finale yazdırdı
Trabzonspor kupada adını finale yazdırdı
Galatasaray Rize'de 3 puandan fazlasını kaybetti
Galatasaray Rize'de 3 puandan fazlasını kaybetti

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber