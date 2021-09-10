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Milli takım’da Şenol Güneş depremi

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

Milli takım’da Şenol Güneş depremi

Milli takım’da Şenol Güneş depremi

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı.

10 Eylül 2021 Cuma 15:22
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Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi. 6-1'lik Hollanda yenilgisi bardağı taşıran son damla oldu. Milli Takım, Şenol Güneş döneminde Uluslar Ligi'nde küme düştü, EURO 2020 gruplarında sıfır çekti.

Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen bitti. TFF, Güneş'le yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."

DİBE VURMAYA BAŞLADIK

Şenol Güneş için tehlike çanları Uluslar Ligi'nde çaldı. Ardından final oynama hayaliyle gittiğimiz EURO 2020 grupbunda puan alamadık, bir golü zor attık. Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Letonya, Karadağ beraberlikleri, Cebelitarık karşısındaki etkisiz futbol ve 6-1'lik Hollanda yenilgisi ipleri tamamen kopardı.

DÜN RAPOR SUNDU

Şenol Güneş, dün TFF Riva Merkezi'nde Başkan Nihat Özdemir'le saatler süren bir toplantı gerçekleştirdi. Güneş, Başkan'a istifa edebileceğini bildirdi.

Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başında ikinci döneminde alınan sonuçlar:

32 maç

15 galibiyet

10 beraberlik

7 mağlubiyet

Son Güncelleme: 10.09.2021 20:02
Anahtar Kelimeler:
Milli Takım’da Şenol Güneş Depremi
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