Milliler turnuvaya devam dedi, Kahramanmaraş’ta büyük sevinç yaşandı!

Milliler rakibini mağlup edip bir üst tura yükselirken millet bahçesinde büyük sevinç yaşandı.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehirde spor aktivitelerini yaygınlaştırmak ve sporu teşvik etmek için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda A Milli Futbol Takımımızın Gürcistan ve Portekiz’in ardından son olarak Çekya ile oynadığı müsabakayı da Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde kurduğu dev ekranda futbolseverlerle buluşturdu.

A Milli Takımımız zorlu rakibi Çekya karşısında kıyasıya mücadele ederken futbolseverler de milli heyecana dev ekrandan eşlik etti. A Milli Futbol Takımımız rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun’un golleriyle 2 – 1 mağlup ederek turnuvada adını son 16’ya yazdırırken Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde de büyük bir coşku yaşandı.

Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Millilerin bir sonraki turda rakibi Avusturya oldu. Zorlu 90 dakikayı ellerinde bayraklarla büyük bir heyecanla takip eden sporseverler, sağlanan canlı yayın desteği için de Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.