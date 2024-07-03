Millilere Kahramanmaraş’tan büyük destek!

Milliler rakibi Avusturya’yı 2-1’lik skorla mağlup edip çeyrek finale yükselirken sporseverler de büyük sevinç yaşadı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımımızın F grubunda oynadığı Gürcistan, Portekiz ve Çekya müsabakalarını Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kurduğu dev ekrandan canlı yayınlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Millilerin son 16 turunda Avusturya ile oynadığı zorlu müsabakayı da dev ekranlarda sporseverlerle buluşturdu. Millilerin çeyrek final parolasıyla çıktığı Avusturya maçıOnikişubat’taAliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi, Dulkadiroğlu’nda ise Kümbet Necmettin Gevri Parkı’nda kurulan dev ekranlardan canlı yayınlandı. A Milli Takımımız zorlu rakibi karşısında kıyasıya mücadele ederken futbolseverler de milli heyecana dev ekrandan eşlik etti. A Milli Futbol Takımımız rakibini Merih Demiral’ın golleriyle 2 – 1’lik skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Necmettin Gevri Parkı’nda da büyük bir coşku yaşandı. Zorlu 90 dakikayı ellerinde bayraklarla büyük bir heyecanla takip eden sporseverler, sağlanan canlı yayın desteği için de Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.