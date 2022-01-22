Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı

Şampiyon Güreş Antrenörü, Şampiyon Adayı Sporcular Yetiştiriyor

Güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 46 yaşındaki güreş antrenörü Harun Doğan, memleketi Kahramanmaraş'ta şampiyon adayı sporcular yetiştirerek Türk güreşine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Şampiyon Güreş Antrenörü, Şampiyon Adayı Sporcular Yetiştiriyor

Şampiyon Güreş Antrenörü, Şampiyon Adayı Sporcular Yetiştiriyor

Güreşte dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 46 yaşındaki güreş antrenörü Harun Doğan, memleketi Kahramanmaraş'ta şampiyon adayı sporcular yetiştirerek Türk güreşine hizmet etmeyi sürdürüyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 14:16
banner459

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde eden, olimpiyat dördüncülüğü bulunan ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğu kazanan Doğan, 1990'lı yıllarda güreş sporu yapan birçok erkek çocuğuna rol model oldu.

Aktif spor hayatını bıraktıktan sonra Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenörü olarak Türk sporuna hizmet etmeye devam eden Doğan, sporcu kimliğinin yanı sıra adeta bir "baba" gibi sporcularla yakından ilgileniyor.

Bugüne kadar Kahramanmaraş'taki Güreş Eğitim Merkezi'nde onlarca şampiyon sporcu yetiştiren Doğan, Türk güreşine yeni şampiyonlar kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Güreşe 1980'li yıllarda Kahramanmaraş'taki Güreş Eğitim Merkezi'nde başladığını AA muhabirine anlatan Doğan, Türkiye'ye önemli madalyalar kazandırdığını, ailesini ve Türk halkını gururlandırdığını söyledi.

Sporculuk yaşamını şampiyonluklarla bitirerek devamında antrenörlük hayatına başladığını belirten Doğan, kendi gibi sporcular yetiştirmeye gayret gösterdiğini dile getirdi.

Güreşe başlayan sporcuların ilerleyen zamanda şampiyon olabilmesi için çok iyi bir şekilde eğitim alması gerektiğini ifade eden Doğan, güreşi çok sevdiğini, sporcu çocuklarla ilgilenmek, onlara bir şeyler öğretmek istediğini aktardı.

Güreşin kolay bir spor olmadığına, bir sporcunun güreşi öğrenebilmesi için 7-8 yıl geçmesi gerektiğine işaret eden Doğan, "Bir şampiyon hoca olarak, öğrencilerime bu sporun güzelliklerini, profesyonelliğin ne demek olduğunu, spor ahlakının ne olduğunu öğretmem lazım. Aramızdaki sinerji gerçekten çok iyi. Onları çok seviyorum. Ümit ediyorum, öğrencilerimin içerisinden Türk güreşine çok büyük hizmetler edecek, şampiyon olacak sporcu çocuklarımız çıkacak. Buna eminim." diye konuştu.

Doğan, geçen yıl salgın koşullarına rağmen güreş takımlarının takım olarak hem Türkiye hem de lig şampiyonu olduğunu, minikler, 15 yaş altı ve yıldızlarda da Avrupa üçüncüsü sporcularının bulunduğunu kaydetti.

Gençlere rol model oluyor

Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim alan ve geride kalan yıl Yunanistan'da gerçekleştirilen organizasyonda Balkan şampiyonu olan 15 yaşındaki Hacı Zade, güreşin zor ve mücadeleye dayalı bir spor olduğunu söyledi.

Harun Doğan'ın kendileri için rol model ve büyük bir avantaj olduğunu belirten Hacı Zade, antrenörünün gösterdiği teknik ve taktiklerin yanı sıra verdiği öğütlerle şampiyonluğa ulaştığını, hedefinin uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 22.01.2022 18:19
Anahtar Kelimeler:
Şampiyon Adayı Sporcular YetiştiriyorŞampiyon Güreş Antrenörü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşspor berabere kaldı!
Kahramanmaraşspor berabere kaldı!
Edeler Osmaniye’ye gidiyor
Edeler Osmaniye’ye gidiyor
Aşısızlar statlara alınmayacak!
Aşısızlar statlara alınmayacak!
Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!
Eskrim turnuvası Kahramanmaraş’ta başladı!
Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor
Kahramanmaraşspor Lideri Konuk Ediyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber