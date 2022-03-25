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Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş'ta, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası sprint yarışıyla tamamlandı.

Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring şampiyonası sona erdi

Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş'ta, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca düzenlenen Üniversitelerarası Oryantiring Şampiyonası sprint yarışıyla tamamlandı.

25 Mart 2022 Cuma 10:40
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günündeki kısa mesafe yarışlarına 28 üniversiteden 216 sporcu katıldı.

İki gün süren yarışlarda, erkeklerde birinciliği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sporcusu Ali Aydın, kadınlarda ise Anadolu Üniversitesi sporcusu Elif Gökçe Avcı elde etti.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz verdi.

Çolakoğlu törende, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen sporcuların iki gün boyunca kıyasıya yarıştığını söyledi.

Dereceye giren veya giremeyen tüm sporcuları kutladığını ifade eden Çolakoğlu, "Kahramanmaraş, jeopolitik konumu ve iklimi itibarıyla zaten oryantiring için çok güzel bir alan. Geçmiş yıllarda da çok güzel organizasyonlara imza atıldı. Önümüzdeki dönemlerde de inşallah güzel organizasyonlara imza atacağız." diye konuştu.

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Türkiye Üniversitelerarası Oryantiring şampiyonası Sona Erdi
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