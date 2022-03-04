U18 Bölge Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Yapılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu Yurt İçi Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Altyapı Faaliyetleri 2021-2022 sezonu Bölge Şampiyonaları’nın organize edileceği Kahramanmaraş’ta heyecan başladı. Konuya ilişkin Basketbol İl Temsilcisi Mustafa Dağlı yaptığı açıklamada, “Türkiye Basketbol Federasyonumuzun Önemli Alt yapı faaliyetlerinden U18 Kızlar Liginde Bölge Şampiyonası İlimizde başlıyor. Şehrimizde hatırı sayılır takımları misafir edeceğiz. Şehrimizi bu büyük organizasyonda mahcup etmemek için programlarımızı şimdiden yapıp, salonlarda yerlerimizi alalım. Kahramanmaraş’ı uzun yıllardır hasret kaldığı Türkiye Şampiyonası organizasyonu ile buluşturan TBF yönetimine yürekten teşekkür eder bu vesile ile bu büyük turnuvaların ilimize kazandırılmasında bizlere destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Boz beye teşekkür ederiz” dedi. Kahramanmaraş’ın ev sahipliği yapacağı 8-12 Mart 2022 Tarihinde u18 Kızlar Ligi Bölge Şampiyonası takımlarını ağırlayacak.