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U18 Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Başladı

2021-2022 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6 ilin katılımıyla Kahramanmaraş’ta başladı.

U18 Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Başladı

U18 Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Başladı

2021-2022 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6 ilin katılımıyla Kahramanmaraş’ta başladı.

13 Mayıs 2022 Cuma 08:35
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Günün  ilk müsabakası Adana Vefa spor ile Kilis Belediye spor arasında oynandı . Karşılaşmada Adana Vefa spor 3-1 Kilis Belediye spor kulübünü mağlup etti. Günün ikinci müsabakası ise, Kayseri OSB.TEK.Atletik spor ile Hatay Reyhanlı Spor arasında oynandı.

Ülke genelinde 75 ilden 116 takımın katılımı ile eş zamanlı başlayan Kahramanmaraş  etabında, maçlar 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Batıpark kompleksi Futbol Sahasında gerçekleşecek.

Müsabakalar, 6'şar takımlı 18 grupta 12-15 Mayıs 2022 tarihlerinde, 4'er takımlı 2 grupta ise 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak.

Maçlar İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Adana, Kahramanmaraş, Nevşehir, Malatya, Diyarbakır, Muş, Rize, Ordu, Tokat, Kastamonu ve Zonguldak grup merkezlerinde yapılacak. 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Kahramanmaraş Onikişubat  Gençlik ve Spor ilçe  Müdürü Kadir Gemci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Toplam 6 ilden (Adana Vefa Spor, Kilis belediye Spor-Malatya Yeşilyurt-Kayseri OSB Teknik okulları, Hatay Reyhanlı Spor, Gaziantep Gazikent Spor’dan 132 sporcu katılacak ve üç gün boyunca sürecek müsabakalar Batıpark Futbol Sahasında oynanacaktır. İllerinden şampiyon olan takımlarımızı kutluyorum. Gençlerimizin sporun bir parçası olmasından dolayı gururluyuz. Şimdiden antrenörlere, hakemlerimize ve centilmence mücadele edecek olan sporcu kardeşlerimize başarılar dileriz” dedi.

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U18 Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş’ta Başladı
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