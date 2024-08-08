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Yusuf Dikeç hayranları artıyor! Olimpiyat rekoru kırdı meşhur pozu verdi

2024 Paris Olimpiyatları devam ederken disk atmada olimpiyat rekoru kırıldı. Rekorun yeni sahibi Roje Stona, Yusuf Dikeç sevinciyle dikkat çekti.

Yusuf Dikeç hayranları artıyor! Olimpiyat rekoru kırdı meşhur pozu verdi

Yusuf Dikeç hayranları artıyor! Olimpiyat rekoru kırdı meşhur pozu verdi

2024 Paris Olimpiyatları devam ederken disk atmada olimpiyat rekoru kırıldı. Rekorun yeni sahibi Roje Stona, Yusuf Dikeç sevinciyle dikkat çekti.

08 Ağustos 2024 Perşembe 13:26

Paris 2024 Olimpiyat oyunları 26 Temmuz'da başlamıştı. Bu dev organizasyonda son günlere girilirken yarışmalar nefes kesiyor.

Dün Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler disk atma finalleri gerçekleştirildi.

Jamaikalı Roje Stona 70.00 metrelik derecesiyle, Atina 2004'te Litvanyalı Virgilijus Alekna'ya ait (69.89) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Bu disiplinde 74.35'le dünya rekortmeni Litvanyalı Mykolas Alekna 69.97'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Matthew Denny 69.31'le bronz madalya elde etti.

YUSUF DİKEÇ POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Olimpiyat rekortmeni Roje Stona, atışı sonrasında milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in dünya çapında ün kazanan hareketini yaptı.

DUPLANTIS DE YUSUF DİKEÇ POZU VERMİŞTİ

Daha önce İsveçli atlet Armand Duplantis, sırıkla atlamada kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazanmış ve sonrasında milli atıcımız Yusuf Dikeç'in ikonikleşen eli cebinde atış pozunu verdi.

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Yusuf Dikeç Hayranları Artıyor! Olimpiyat Rekoru Kırdı Meşhur Pozu Verdi
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