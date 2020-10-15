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10 yaşındaki kız çocuğunu akılalmaz ölümü!

10 yaşındaki kız çocuğunun başına gelen olay doktorları şoke etti! Hiçbir sağlık sorunu yokken annesine kendisini iyi hissetmediğini söylemesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesi yaptığı açıklamada, kızlarının bir sağlık sorunu olmadığını söyledi ve ölümden önceki son gün neler yaptıklarını anlattı.

10 yaşındaki kız çocuğunu akılalmaz ölümü!

10 yaşındaki kız çocuğunu akılalmaz ölümü!

10 yaşındaki kız çocuğunun başına gelen olay doktorları şoke etti! Hiçbir sağlık sorunu yokken annesine kendisini iyi hissetmediğini söylemesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Annesi yaptığı açıklamada, kızlarının bir sağlık sorunu olmadığını söyledi ve ölümden önceki son gün neler yaptıklarını anlattı.

15 Ekim 2020 Perşembe 12:17
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10 yaşındaki kız, dile getirdiği şikayetin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Hiçbir sağlık sorununun olmadığını söyleyen aile, adeta kızlarının ölümünü elleri kolları bağlı beklediler. Hastaneye getirilen küçük kıza gerekli kontroller yapıldıktan sonra sonuçların çıkması için beklediler. Doktorlar kısa süre sonra beyninde feci bir kanama geçirdiğini tespit etti ve küçük kızı yoğun bakıma aldılar.

Maisie'nin 47 yaşındaki annesi Sally yaptığı açıklamada, "Önceden herhangi bir şikayet dile getirmedi. Bir anda fenalaşmasına anlam veremedik çünkü işaret yoktu" dedi. Maisie'nin damarında bir çatlak oluştuktan sonra beyninde travmatik kanamaya neden oldu.

Gizli beyin kanaması geçiren 10 yaşındaki sağlıklı bir kız, "Anne, kendimi iyi hissetmiyorum" dedikten sonra yere yığıldı hastanede hayatını kaybetti.

SON GÜNLERİ

Maisie hastanedeyken, Sally ve 51 yaşındaki kocası Ian'a, daha iyi bir tedavi için başka bir hastaneye nakil edilmeleri teklif edildi.

Doktorlar, Maisie'yi oksijen ve kan nakli ile hayatta tutmak için çalışsalar da, kısa süre sonra aileye kurtarılamayacağını söylemek zorunda kaldılar.

Yaşam desteğinin kaldırılmasına karar verildi, ancak bunu yapmadan önce Sally ve Ian, kızlarıyla son bir gün ve gece geçirebildiler. Tüpü çıkarmaya karar verdikten sonra, gece onunla kaldıklarını söyleyen anne, son gece kızıyla birlikte yattığını paylaştı:

"Maisie'nin son gününde bir anı günü yaptık. Ona olabildiğince fazla zaman ayırdık. Ellerini ve ayaklarını boyadık ve parmak izlerini aldık. Saç tellerinden bir tutam ve parmak izlerini aldık. Bazı profesyonel fotoğraflar çektik. Papaz geldi ve onu kutsadı."

Kızını her zaman gülümseyen bir hayvansever olarak tanımlayan anne, "Kendi YouTube kanalı vardı ve TikTok videoları çekiyordu. Bazen İtalyan aksanıyla pizza restoranından arar gibi evi arardı" dedi.

Maisie'nin cenazesi, Covid kısıtlamaları nedeniyle 30 kişinin sınırlı katılımıyla 18 düzenlendi.

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